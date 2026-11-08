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Солнце повторило рекорд XXI века по количеству вспышек за сутки

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Солнце повторило рекорд XXI века по количеству вспышек за сутки

Солнце повторило рекорд XXI века по количеству вспышек за сутки, рассказали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Отмечается, что учёные вчера, 7 ноября, зафиксировали 29 солнечных вспышек.

«Согласно данным мирового каталога NOAA, это повторение рекорда начиная как минимум с 2000 года. До этого ровно такое же число вспышек, 29, было зарегистрировано 5 мая 2022 года и 10 декабря 2024 года», — говорится в сообщении.

Как добавили в лаборатории, уникальной особенностью является то, что все вспышки вчера были зарегистрированы только в одной группе пятен — с номером 4566, располагающейся сейчас в центре солнечного диска,

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