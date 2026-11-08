В центре Самары ограничат движение 9 ноября

В центре Самары временно ограничат движение 9 ноября у Мемориала погибшим при исполнении служебных обязанностей пройдет памятное мероприятие ко Дню сотрудника органов внутренних дел. Мемориал находится на улице Куйбышева, 42.

С 16:00 8 ноября до 10:00 9 ноября на Пионерской, от Куйбышева до Степана Разина, нельзя будет останавливаться и парковаться. Запрет касается и самокатов. Исключение сделают для полиции, скорой, пожарных и машин с пропусками УМВД.

9 ноября с 08:00 до 12:00 этот участок закроют для проезда. Пропустят только спецтранспорт и общественный транспорт, который пойдет по обычным маршрутам.

Фото: пресс-служба администрации Самары