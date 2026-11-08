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Температура воздуха 9 ноября в Самаре ночью -2, -4°С, днем 0, +2°С.
9 ноября в регионе днем небольшой снег, до +4°С.
В Самаре пенсионерка упала с колеса обозрения при попытке проехать без билета
В Самаре пенсионерка упала с колеса обозрения при попытке проехать без билета
В 14 туре Альфа-Банк РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали "Оренбург".
"Крылья Советов" - "Оренбург" - 2:0
Самарский академический театр драмы им. М. Горького был открыт 8 ноября 1851 года, когда Самаре был присвоен статус губернского города. С тех пор театр драмы стал неотъемлемой частью культурной жизни губернии.
Сегодня Самарскому академическому театру драмы им. М. Горького исполняется 175 лет
В центре Самары временно ограничат движение 9 ноября у Мемориала погибшим при исполнении служебных обязанностей пройдет памятное мероприятие ко Дню сотрудника органов внутренних дел.
В центре Самары ограничат движение 9 ноября
С 10 по 14 ноября в «МТЛ Арене» будет проходить ежегодный всероссийский турнир по боксу (12+) на призы заслуженного мастера спорта СССР и обладателя Кубка мира Василия Шишова.
В Самаре пройдет ежегодный всероссийский турнир по боксу
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В Безенчукском районе автомобилистка уронила машину в кювет
Водитель в Красноглинском районе Самары сбил десятилетнюю девочку
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9 ноября в регионе днем небольшой снег, до +4°С.

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Температура воздуха 9 ноября в Самаре ночью -2, -4°С, днем 0, +2°С.

9 ноября в регионе облачно с прояснениями, ночь без существенных осадков, местами гололедица, днем небольшой снег, в первую половину дня местами гололедица.

Ветер ночью юго-западный 2-7 м/с, днем юго-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью -2, -7°С, днем -1, +4°С.

В Самаре без осадков, ночью и утром местами гололедица. 

Температура воздуха 9 ноября в Самаре ночью -2, -4°С, днем 0, +2°С.

Опасные метеорологические явления: не прогнозируются.

Неблагоприятные метеорологические явления: не прогнозируются.

Теги: Погода Самара

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