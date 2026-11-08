9 ноября в регионе днем небольшой снег, до +4°С.

9 ноября в регионе облачно с прояснениями, ночь без существенных осадков, местами гололедица, днем небольшой снег, в первую половину дня местами гололедица.

Ветер ночью юго-западный 2-7 м/с, днем юго-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью -2, -7°С, днем -1, +4°С.

В Самаре без осадков, ночью и утром местами гололедица.

Температура воздуха 9 ноября в Самаре ночью -2, -4°С, днем 0, +2°С.

Опасные метеорологические явления: не прогнозируются.

Неблагоприятные метеорологические явления: не прогнозируются.