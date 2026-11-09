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В России средний размер пенсии госслужащих составил 39 730 рублей

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В России средний размер пенсии госслужащих составил 39 730 рублей

В России средний размер пенсии федеральных госслужащих достиг почти 40 тыс. руб., сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Соцфонда на 1 октября.

Как уточняет агентство, речь идет о сумме 39 730 руб. В России ее получают 100,9 тыс. чел. При этом работающим пенсионерам платят 40 823 руб., а неработающим — 39 600 руб.

До этого замороженные в 2014 году пенсионные накопления россиян предложили автоматически переводить в программу долгосрочных сбережений (ПДС). С такой инициативой выступил Минфин РФ, и ее уже одобрила правкомиссия. Сейчас, чтобы перевести накопления в программу долгосрочных сбережений, нужно подавать отдельное заявление.

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