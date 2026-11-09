Базу отдыха «Высокий берег» на Самарской Луке могут снести

Домики и другие постройки базы отдыха «Высокий берег» в национальном парке «Самарская Лука» требуют убрать, а землю — вернуть государству. С таким иском прокуратура обратилась к ООО «Коробейник». Об этом говорится в определении Арбитражного суда Самарской области от 3 ноября.

По позиции ведомства, компания без законных оснований занимает 1,08 гектара в Рождественском лесничестве. Прокуратура просит обязать ее демонтировать постройки, убрать водокачку и привести территорию в порядок. Отдельное требование касается склада — его предлагают признать самовольной постройкой и снести.

На освобождение участка компании просят дать три месяца после вступления решения суда в силу. За просрочку прокуратура предлагает взыскивать по 50 тысяч рублей в день. Еще более 288 тысяч рублей с компании требуют за пользование землей без договора в течение предыдущих трех лет.

Решение о сносе пока не принято. Однако суд уже запретил эксплуатировать базу и заключать договоры на размещение и отдых. Ограничения введены на время разбирательства.

Предварительное заседание назначено на 15 декабря 2026 года, пишет Самарская газета.