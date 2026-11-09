В МВД раскрыли признаки поддельных штрафов за нарушение ПДД

Основными критериями проверки подлинности штрафа за нарушение ПДД являются способ доставки документа и указанные в нем реквизиты. Об этом 9 ноября свидетельствуют материалы МВД РФ, с которыми ознакомилось ТАСС.

Отмечается, что Госавтоинспекция не рассылает квитанции через электронную почту или мессенджеры: такие сообщения являются явным признаком работы мошенников. Настоящая информация о взысканиях отображается только в личном кабинете на портале «Госуслуги» или на официальном сайте ГИБДД.

Особое внимание водителям рекомендуют обращать на банковские реквизиты. В подлинном документе в графе получателя всегда указано «Управление Федерального казначейства». Мошенники же прописывают счета различных электронных платежных систем, при переводе на которые средства уходят аферистам.

Каждое официальное постановление содержит уникальный идентификатор начисления, состоящий из 20 или 25 цифр. С его помощью можно проверить наличие задолженности в государственных базах данных. Отсутствие этого кода свидетельствует о подделке.