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В Госдуме предложили выдавать гранты на свадьбу для молодых семей

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В Госдуме предложили выдавать гранты на свадьбу для молодых семей

Для молодых семей в России предложили ввести грантовую поддержку, которая поможет покрыть расходы на организацию свадьбы. Об этом 8 ноября заявила вице-спикер Госдумы Мария Воропаева.

«Я думаю, что в России такая мера поддержки точно была бы востребованной. Действительно, стоимость проведения свадьбы — это такая большая сумма сегодня. Даже несмотря на то, что свадьба может быть и с большим количеством гостей, и достаточно скромной», — сказала она в беседе с ТАСС.

По словам депутата, многим молодым парам приходится годами откладывать деньги на свадьбу, а некоторые вынуждены прибегать к кредитам. Она отметила, что финансовая помощь на организацию торжества могла бы стать для семей дополнительной поддержкой, а сэкономленные средства они смогли бы направить на рождение и воспитание первого ребенка.

Воропаева также предложила рассмотреть опыт Объединенных Арабских Эмиратов, где гражданам предоставляют финансовую помощь на свадьбу при выполнении определенных требований, включая критерии по уровню дохода жениха. По мнению депутата, такая мера могла бы стать поддержкой для молодых пар, которые только начинают совместную жизнь и не располагают достаточными средствами для организации торжества.

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