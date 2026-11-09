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Судебные приставы Самарской области конфисковали бензопилу у «черного лесоруба»

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Судебные приставы Самарской области конфисковали бензопилу у «черного лесоруба».

Судебные приставы Самарской области конфисковали бензопилу у «черного лесоруба».

В Самарской области местный житель, находясь в лесу, незаконно вырубил дерево рода Тополь и два дерева рода Клен. Своими действиями он нанес окружающей среде ущерб на сумму свыше 114 тысяч рублей.

Суд признал мужчину виновным по ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений» и назначил наказание в виде принудительных работ, а также постановил конфисковать бензопилу и обратить в доход государства.

В одном из отделений судебных приставов Самарской области в отношении мужчины возбудили исполнительное производство. Сотрудники Службы совершили выход по месту нахождения бензопилы и конфисковали ее.

Изъятое орудие совершения преступления передали на уничтожение. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

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