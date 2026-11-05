В Самарской области местный житель приобрел фальшивое водительское удостоверение через интернет

В Самарской области местный житель, решив избежать сдачи экзамена на права, приобрел фальшивое водительское удостоверение через интернет. Спустя время мужчина, управляя транспортным средством, попал в ДТП. При разбирательстве он предоставил сотруднику ГАИ поддельное удостоверение и при проверки выяснилось, что серия и номер прав зарегистрированы на другого человека.

Суд признал мужчину виновным по ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» и назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

В одном из отделений судебных приставов Самарской области возбудили исполнительное производство. В рамках него сотрудники Службы вынесли в отношении должника постановления о временном ограничении его в праве выезда за пределы страны и о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на его расчетных счетах в банке.

В результате принятых мер уголовный штраф взыскан в полном объеме.