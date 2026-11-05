Итоги городского квеста «Куйбышев 41/45» подвели в Самаре

3 ноября в Центре детского технического творчества «Металлург» прошел городской этап VI исторического квеста «Куйбышев 41/45». В финале участвовали 54 школьника из девяти образовательных учреждений Самары.



«Квест «Куйбышев 41/45» проводится уже в шестой раз. В этом году в нем приняли участие 370 учащихся из 74 образовательных учреждений. Сначала ребята проверили свои знания в онлайн-викторине, затем 64 команды прошли районные испытания, а победители встретились в городском финале. Благодарю всех ребят, принявших участие в квесте, а также педагогов, которые их подготовили. Такие проекты помогают школьникам лучше узнавать историю родного города, сохранять память о событиях Великой Отечественной войны и передавать ее следующим поколениям», – отметила заместитель главы Самары Ольга Слесарева.



Финалисты прошли три испытания: две викторины по 10 вопросов, задание «Правда или фейк?» и творческий конкурс. По итогам первое место заняла школа № 47, второе — школа № 120, третье — школа № 41 «Гармония».



«Радует, что ученики нашей школы не только хорошо знают историю, но и умеют применять свои знания, мыслить нестандартно и работать сообща. Ребята проявили себя достойно и доказали, что способны справляться с непростыми заданиями. Спасибо организаторам за интересный проект, который помогает ближе познакомиться с историей родного города. Мы гордимся успехами наших учеников», – отметила директор школы № 47 Наталия Чернышова.



Впервые в программу квеста вошел спектакль «Город. Девочка. Война» о семье, эвакуированной в Куйбышев в годы Великой Отечественной войны. Постановку по авторской пьесе на основе реальных событий создала педагог Центра «Металлург» Елена Свинкова.



Отметим, что в преддверии Парада Памяти в школах и учреждениях Самарской области запланировано более 1300 мероприятий: уроки мужества, классные часы, мини-парады, викторины и квесты.



Напомним, Парад Памяти проводится в Самаре ежегодно 7 ноября в честь военного парада 1941 года. По главной площади проходят военная техника, участники в форме военных лет, кадеты, юнармейцы, студенты и представители предприятий.