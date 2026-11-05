Треть россиян обновляет комнаты по советам блогеров

Советы блогеров назвали основным источником интерьерных идей 34% опрошенных россиян. Об этом говорится в исследовании «Выберу.ру». С его результатами ознакомилась «Газета.Ru».

Еще 18% ищут вдохновение на сайтах с фотографиями жилья, по 14% — у друзей и родственников либо профессиональных дизайнеров.

На готовые каталоги мебельных магазинов ориентируются 12%, на собственные идеи — 8%.

Главной причиной самостоятельного обновления интерьера для 38% стало желание избежать крупных расходов. Еще 24% хотят изменить обстановку без продолжительного ремонта и переезда. Возможность самим подбирать материалы, мебель и декор важна для 17%.

Наиболее доступными способами преобразить жилье участники назвали замену текстиля — 37%, освещения — 28% и декоративных элементов — 26%.

Средний бюджет самостоятельного обновления комнаты по советам блогеров россияне оценили в 47 тыс. рублей. Для тех, кто ориентируется на профессиональных дизайнеров, показатель составил 280 тыс. рублей. Бюджет обновления по каталогам респонденты оценили в среднем в 67 тыс. рублей, по собственным идеям — в 39 тыс., по советам близких — в 34 тыс. При этом состав и масштаб работ различаются, поэтому суммы не отражают стоимость одинакового ремонта.

Главным признаком уюта для 29% стали мягкий свет и несколько источников освещения. Еще 23% выбрали текстиль, а 19% — удобную мебель. В первую очередь уютной должна быть гостиная, считают 36% опрошенных. Спальню назвали 32%, кухню — 18%.

В исследовании участвовали 3 тыс. россиян в возрасте от 18 до 65 лет.