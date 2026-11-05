Треть россиян обновляет комнаты по советам блогеров

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре в минувшие выходные проходили съемки шоу для телеканала ТНТ. Самарская область вошла в число регионов, где снимали новый выпуск юмористического совместного проекта ТНТ и Сбера под названием «Предпринималити».
В губернии прошли съемки реалити-шоу про предпринимателей
В образовательных учреждениях Самарской области стартовала вторая учебная четверть. По итогам первой школьники региона получили 11,5 млн «пятерок».
Школьники Самарской области заработали 11,5 млн «пятерок» за первую четверть
В Исаклинском районе 4 ноября  на 1 157 километре автодороги М-5 «Урал» произошло ДТП с участием трех автомобилей.
В Исаклинском районе произошло столкновение трех автомобилей
В пресс-центре «Самарской газеты» состоялась пресс-конференция, посвященная профилактике, диагностике и лечению рака легкого.
Самарские специалисты напомнили о профилактике рака легкого
В Красноярском районе Самарской области завершён ремонт моста через реку Сок на автодороге «Урал» — Большая Каменка — Русская Селитьба — Большая Чесноковка.
В Красноярском районе завершили ремонт моста через реку Сок
Финал Всероссийского проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» пройдет с 19 по 21 ноября в Москве.
Два жителя представят Самарскую область на финальном мероприятии Всероссийского проекта «Флагманы образования»
Портал «Грамота.ру» назвал «вайбкодинг» и «нишевый» претендентами на слово года
Портал «Грамота.ру» назвал «вайбкодинг» и «нишевый» претендентами на слово года
В Самаре 150 детей-сирот получат ключи от квартир
В Самаре 150 детей-сирот получат ключи от квартир
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.67
0.7
EUR 91.6
1.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
_default_
Контакты
Реклама на сайте
Об агентстве
Мероприятия
В День народного единства губернатор Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям региона
В  Музее имени Алабина открывается новая выставка «Путь к новому» 
Исторический парк «Россия — моя история» в Самаре готовится отметить свой девятый День рождения
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Треть россиян обновляет комнаты по советам блогеров

213
Треть россиян обновляет комнаты по советам блогеров

Советы блогеров назвали основным источником интерьерных идей 34% опрошенных россиян. Об этом говорится в исследовании «Выберу.ру». С его результатами ознакомилась «Газета.Ru».

Еще 18% ищут вдохновение на сайтах с фотографиями жилья, по 14% — у друзей и родственников либо профессиональных дизайнеров.

На готовые каталоги мебельных магазинов ориентируются 12%, на собственные идеи — 8%.

Главной причиной самостоятельного обновления интерьера для 38% стало желание избежать крупных расходов. Еще 24% хотят изменить обстановку без продолжительного ремонта и переезда. Возможность самим подбирать материалы, мебель и декор важна для 17%.

Наиболее доступными способами преобразить жилье участники назвали замену текстиля — 37%, освещения — 28% и декоративных элементов — 26%.

Средний бюджет самостоятельного обновления комнаты по советам блогеров россияне оценили в 47 тыс. рублей. Для тех, кто ориентируется на профессиональных дизайнеров, показатель составил 280 тыс. рублей. Бюджет обновления по каталогам респонденты оценили в среднем в 67 тыс. рублей, по собственным идеям — в 39 тыс., по советам близких — в 34 тыс. При этом состав и масштаб работ различаются, поэтому суммы не отражают стоимость одинакового ремонта.

Главным признаком уюта для 29% стали мягкий свет и несколько источников освещения. Еще 23% выбрали текстиль, а 19% — удобную мебель. В первую очередь уютной должна быть гостиная, считают 36% опрошенных. Спальню назвали 32%, кухню — 18%.

В исследовании участвовали 3 тыс. россиян в возрасте от 18 до 65 лет.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Почти половина россиянок хотели бы носить украшения своих бабушек и мам из советской эпохи
05 ноября 2026, 13:44
Почти половина россиянок хотели бы носить украшения своих бабушек и мам из советской эпохи
Как показало исследование, наиболее популярными трендами эпохи СССР оказались яркий макияж и объёмные причёски — их отметили по 84% респондентов. Общество
150
Россияне планируют потратить на распродажах в ноябре в среднем 8,5 тысячи рублей
05 ноября 2026, 12:35
Россияне планируют потратить на распродажах в ноябре в среднем 8,5 тысячи рублей
Среди тех, кто собирается воспользоваться скидками, наиболее востребованной категорией оказались одежда и обувь — их выбрали 47% участников исследования. Общество
186
Жители Самарской области рассказали о своих хобби и сколько денег из зарплаты они готовы на это тратить
05 ноября 2026, 11:07
Жители Самарской области рассказали о своих хобби и сколько денег из зарплаты они готовы на это тратить
Интересно, что если спорт женщины и мужчины выбирают примерно в одинаковой пропорции (27% и 31% соответственно), то путешествия больше интересуют девушек (25% против... Общество
256
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
7 ноября в Самаре в центре ограничат движение
5 ноября 2026  12:09
7 ноября в Самаре в центре ограничат движение
222
Сегодня, 4 ноября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в торжественном собрании, посвященном Дню народного единства.
4 ноября 2026  17:35
В День народного единства губернатор Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям региона
620
В День народного единства мы обращаемся к тому, что нас объединяет, что скрепляет народы России, делает нас уникальной культурно-цивилизационной общностью. Э
4 ноября 2026  15:54
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем народного единства
563
Самарская делегация работает на форуме «Народы России»
3 ноября 2026  11:12
Самарская делегация работает на форуме «Народы России»
428
Курьерам в России запретят выезжать на тротуары
3 ноября 2026  09:20
Курьерам в России запретят выезжать на тротуары
567
Весь список