Женщина погибла при пожаре в жилом доме в Самаре

Женщина погибла во время пожара в многоквартирном доме на улице Металлургов в Самаре. Ее тело обнаружили прибывшие на место спасатели. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Возгорание произошло днем 4 ноября в квартире на первом этаже дома № 21 в Кировском районе. Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы в 14:57. Огонь распространился на площадь 20 квадратных метров.

Из здания эвакуировали 12 человек, в том числе двух детей. Пожарным удалось полностью потушить огонь к 15:30. В ликвидации возгорания участвовали 22 специалиста и семь единиц техники, пишет Самарская газета.