Россиян предупредили об использовании телевизоров для ИИ-атак

Зараженные телевизоры и роботы-пылесосы могут объединять в общую сеть, после чего использовать ее для распространения вредоносного программного обеспечения или запуска ИИ-агентов. Об этом в беседе с ТАСС заявил директор по продукту Staffcop, эксперт по информационной безопасности «Контур.Эгиды» Даниил Бориславский.

«Один телевизор или робот-пылесос не представляет особой ценности, но тысячи таких устройств уже могут образовать распределенную инфраструктуру. Ее можно использовать для распространения вредоносного ПО или даже обеспечения работы самих ИИ-агентов», — сказал эксперт.

По его словам, подобную схему можно сравнить с работой вирусов-майнеров: отдельный зараженный компьютер имеет ограниченные вычислительные возможности, однако при массовом заражении злоумышленники могут объединить ресурсы большого количества устройств.