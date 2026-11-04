Я нашел ошибку
Главные новости:
Сегодня в Самаре закрывается сезон массовых забегов. По традиции заключительный старт приурочен к Дню народного единства - 4 ноября.
На базе «Чайка» проходит забег патриотов «В беге мы едины»
В Самаре завершился финальный этап соревнований среди ветеранов «Команда молодости нашей»
В Самаре завершился финальный этап соревнований среди ветеранов «Команда молодости нашей»
Молодежка Народного фронта провела для студентов МИР квиз ко Дню Народного Единства
Молодежка Народного фронта провела для студентов МИР квиз ко Дню Народного Единства
Детское пособие теперь могут не дать из-за поступления денег на карту
Детское пособие теперь могут не дать из-за поступления денег на карту
от инженерных систем до атмосферы дома — что покупатели проверяют при выборе вторичного жилья
От инженерных систем до атмосферы дома — что покупатели проверяют при выборе вторичного жилья
Подростки и пенсионеры стали чаще брать животных из приютов
Подростки и пенсионеры стали чаще брать животных из приютов
Темнокожая женщина впервые победила на выборах губернатора в США
Темнокожая женщина впервые победила на выборах губернатора в США
В Самарскую область поступила новая партия вакцин от гриппа
В Самарскую область поступила новая партия вакцин от гриппа
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.67
0.7
EUR 91.6
1.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
_default_
Контакты
Реклама на сайте
Об агентстве
Мероприятия
В  Музее имени Алабина открывается новая выставка «Путь к новому» 
Исторический парк «Россия — моя история» в Самаре готовится отметить свой девятый День рождения
В День народного единства Исторический парк «Россия - моя история» в Самаре приглашает на просветительский фестиваль
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Ноябрь 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Подростки и пенсионеры стали чаще брать животных из приютов

188
Подростки и пенсионеры стали чаще брать животных из приютов

T2, российский оператор мобильной связи, проанализировал интерес к домашним животным из приютов. Вырос спрос поколения Альфа — доля пользователей выросла в 2,5 раза, увеличилась активность и у категории старше 64 лет — в полтора раза. Представители других возрастных категорий перестали заниматься такого рода благотворительностью — по сравнению с 2025 годом активность снизилась вдвое.

Аналитики big data T2 изучили сайты российских приютов — интересоваться "усыновлением" таких питомцев стали меньше. Спад наблюдается практически во всех возрастных категориях: среди молодежи 18-24 лет — на 32%, в категории 25-34 — на 40%, в числе людей среднего возраста 35-44 лет — на 34%, в категории 45-54 лет — на 24% и на 14% у людей 55-63 лет. Положительная тенденция наблюдается у подростков — в количестве представители Альфа приросли на 78%, а их доля увеличилась в 2,5 раза. Выросла доля и среди людей старше 64 лет — в полтора раза.

Ядро аудитории — представители среднего класса 35-44 лет. Люди с высоким доходом больше интересуются породистыми животными, год к году интерес к питомцам из приютов снизился на 55%, у людей с доходом уровня "премиум" наблюдается снижение на 34%. Основные посетители сайтов — женщины — более 65%.

Интерес поколения Альфа объясняется их поэтапным взрослением, подготовкой к самостоятельности и желанием взять на себя первую ответственность в виде ухода за питомцем. У людей пенсионного возраста высвобождается дополнительное время на заботу о четырехлапых. Тенденция к потере интереса к приютам может возникать на фоне крайне формализованной процедуры передачи прав на заботу о бездомных животных — процесс усложняется заполнением крайне детализированных и объемных анкет и отказами самих приютов. Несмотря на это у людей сохраняется возможность брать животных с улицы или присматривать себе питомцев на других площадках, пишет Волга-Ньюс.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
от инженерных систем до атмосферы дома — что покупатели проверяют при выборе вторичного жилья
04 ноября 2026, 13:20
От инженерных систем до атмосферы дома — что покупатели проверяют при выборе вторичного жилья
Среди покупателей, для которых важен возраст дома, наиболее востребованы объекты 2011–2020 годов постройки — в качестве приоритетного этот период назвали 29%... Строительство и Недвижимость
154
жители Самары готовы потратить около 500 тыс. рублей на обновление дачи или загородного дома
04 ноября 2026, 12:16
Жители Самары готовы потратить около 500 тыс. рублей на обновление дачи или загородного дома
В список покупок для строительства и ремонта чаще всего входят цемент, бетон, песок и щебень (30%), а также инструменты и расходники (26%). Общество
219
Больше половины россиян понадеялись на индексацию зарплат
04 ноября 2026, 10:32
Больше половины россиян понадеялись на индексацию зарплат
Согласно исследованию, в 2020 году на прибавку рассчитывали только 36 процентов участников опроса. До этого года подобные исследования не проводились. Общество
216
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Самарская делегация работает на форуме «Народы России»
3 ноября 2026  11:12
Самарская делегация работает на форуме «Народы России»
357
Курьерам в России запретят выезжать на тротуары
3 ноября 2026  09:20
Курьерам в России запретят выезжать на тротуары
440
В Правительстве Самарской области состоялось заседание межведомственной рабочей группы по вопросам повышения качества содержания и благоустройства территорий.
2 ноября 2026  19:17
В облправительстве состоялось заседание рабочей группы по благоустройству территорий
688
Только за минувшую ночь над территорией России было перехвачено и уничтожено 212 вражеских БПЛА. Из них 46 сбиты в Самарской области.
2 ноября 2026  18:48
Только за минувшую ночь над территорией региона было перехвачено и уничтожено 46 вражеских БПЛА
727
В понедельник, 2 ноября, на оперативном совещании губернатор Вячеслав Федорищев дал поручения строительному блоку в части повышения эффективности работы по объектам социальной инфраструктуры.
2 ноября 2026  18:20
На совещании с губернатором Вячеславом Федорищевым обсудили строительство и ввод соцобъектов
686
Весь список