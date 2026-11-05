В России взлетели цены на популярную рыбу

За последний год оптовая стоимость атлантической сельди в России резко выросла. О стремительном подорожании еще одного вида популярной рыбы сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ФГУП «Нацрыбресурс».

К началу ноября средняя оптовая цена атлантической сельди в северо-западной части страны достигла 190 рублей за килограмм. В годовом выражении показатель подскочил на 40,7 процента.

Динамика ускорилась в начале осени, отмечают эксперты. Этому поспособствовал ряд факторов, включая сезонность, сокращение предложения на фоне устойчивого спроса, а также рост издержек производителей (затраты на добычу и переработку), пояснили в Росрыболовстве.

На ситуацию с выловом этого вида рыб, отметили в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота, также повлияли западные санкции. Из-за ограничений часть российского флота перестала вести добычу в рыбопромысловых зонах западных стран. Оставшиеся же суда ограничены в выгрузке продукции и снабжении в районах вылова, констатировали эксперты.

Атлантическая сельдь пополнила список рыб, которые значительно подорожали в России в 2026 году. Ранее стало известно о существенном росте оптовой стоимости дальневосточной горбуши, кеты, минтая и атлантической скумбрии.