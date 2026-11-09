В Самаре состоится премьера волжского триллера «КВОК» киностудии Modjo Films

3 ноября в ЦРК “Художественный” состоится премьерный показ короткометражного мистического триллера “КВОК” и встреча с режиссером картины Антоном Долгановым. В этом году фильм был представлен на российских и международных фестивалях, и одержал несколько побед.

Киностудия Modjo Films впервые покажет свой короткометражный триллер «КВОК» самарскому зрителюа. По традиции, в центре волжского кино, она — Волга, а на время съемок домом для съемочной команды, в составе 30 человек, стали монастырские стены села Винновка. Главные роли исполнили, известный зрителю по многочисленным федеральным проектам, российский актёр театра и кино из Санкт-Петербурга Григорий Чабан и актриса театра СамАрт Ольга Ламинская.

Известны и некоторые детали сюжета: после загадочного исчезновения рыбака водолаз Антон приезжает обследовать реку и селится в глухой деревне в доме жены исчезнувшего. Местные говорят, что в мутной глубине Волги затаился гигантский сом из древних легенд. Каждое погружение превращается в опасную игру, где грань между реальностью и мифом постепенно размывается. То, что скрывает река, уходит намного глубже - он сталкивается с легендой, живой и голодной.

Режиссер картины Антон Долганов поделился эмоциями вокруг предстоящей премьеры фильма:

“Фильм который мы сняли, является отголоском разных Волжских легенд, которые вдохновили меня на идею снять мистический триллер на Волге. Особенно интересными для меня стали истории про подводных гигантов, а пока мы писали сценарий с Вячеславом Дурненковым, мне захотелось в этот раз увидеть и показать реку изнутри, при том, что многие говорили, что это невозможно. Мы собрали отличный каст, актер Григорий Чабан и Ольга Ламинская сыграли главные роли и мне кажется, что их тандем отлично оживил нашу историю. Я хочу, чтобы “КВОК” в будущем стал полнометражным и этот короткий метр доказывает нам, что это возможно. Пока фильм путешествует по кинофестивалям, мы уже пишем сценарий к полнометражной картине. А как только появилась возможность показать фильм на родине и при этом со звуком 5.1 - мы сразу же ей воспользовались. Очень жду Самарского зрителя на показах“.

Сейчас у фильма началась активная фестивальная жизнь, которая уже приносит награды:



- Ural Shorts (Нижний Тагил) “Лучший фильм”,”Лучший актер”, “Лучший оператор”

- Хоррор фест ( Москва)

- Будем жить ( Москва)

- Anatomy Crime - Horror International Film Festival ( Афины)

- Girona Film Festival (Жирона)

- Капля (Москва)

Посмотреть фильм и познакомиться с командой можно 13 ноября в ЦРК “Художественный”. Регистрация по ссылке https://modjo-films-event.timepad.ru/event/4286645/ Количество пригласительных ограничено.