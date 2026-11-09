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Работодатели Самарской области создают рабочие места для сотрудников с инвалидностью благодаря нацпроекту «Кадры»

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Работодатели Самарской области создают рабочие места для сотрудников с инвалидностью благодаря нацпроекту «Кадры»

Кадровый центр «Работа России» г.о. Самара и м.р. Волжский помогает работодателям региона создавать комфортные условия для сотрудников с ограниченными возможностями здоровья. С 2025 года в рамках федерального проекта «Активные меры содействия занятости» нацпроекта «Кадры» действует новая мера поддержки. Компании могут получить субсидию до 200 тысяч рублей на оборудование одного рабочего места для сотрудника с инвалидностью.

Недавно штат компании ООО «Пегас-Агро» пополнила делопроизводитель Екатерина Русинова. Для нее подготовили полноценно оборудованную зону: современный компьютер, цветной принтер, микрофон и наушники, которые помогают сосредоточиться на задачах. Затраты на оснащение рабочего места полностью компенсировало государство.

«После того как мне установили вторую группу инвалидности, я долго восстанавливала здоровье и воспитывала дочь. Дочь уже стала самостоятельной, здоровье позволило, и я решила, что пора возвращаться в профессиональную жизнь. Стала искать работу. Узнала об этой вакансии через Кадровый центр «Работа России», специалисты предложили разные варианты, и я остановилась на «Пегас-Агро», - рассказала Екатерина.

По словам ведущего специалиста по кадрам «Пегас-Агро» Ирины Пономаревой, без поддержки государства оборудовать такое рабочее место было бы сложно.

«Как только мы трудоустроили Екатерину, стали понимать, какое рабочее место ей нужно. Так как она делопроизводитель, требовался цветной принтер, он достаточно дорого стоит, но, получив субсидию, мы смогли себе это позволить», - отметила Ирина.

Субсидия доступна для оборудования рабочих мест для инвалидов первой и второй групп, а также для ветеранов СВО, имеющих инвалидность любой группы. В перечень компенсируемых затрат входит приобретение рабочей и специальной мебели, технических приспособлений и иного оборудования.

«Это стало возможно благодаря субсидии до 200 тысяч рублей на создание рабочего места для людей с инвалидностью в рамках проекта «Активные меры содействия занятости»», - прокомментировала заместитель руководителя Кадрового центра «Работа России» г.о. Самара и м.р. Волжский Светлана Сафина.

Чтобы получить выплату, работодателю необходимо обратиться в Кадровый центр «Работа России». Консультанты помогут подготовить документы. Подать заявление нужно в течение трех месяцев с момента трудоустройства сотрудника.

Подробнее о мерах поддержки можно узнать на сайте «Работа России».

Фото – Минтруд Самарской области

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