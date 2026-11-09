Ссора между братьями в Кинель-Черкасском районе закончилась кражей

В дежурную часть Отдела МВД России по Кинель-Черкасскому району за помощью обратилась 50-летняя местная жительница, которая сообщила о пропаже принадлежащего ей автомобиля ВАЗ-2115, припаркованного во дворе дома.

Сотрудник дежурной части уточнил у заявительницы регистрационный номер, марку, цвет и другие приметы транспортного средства и ориентировал на розыск личный состав территориального органа внутренних дел.

Полицейские, прибывшие по указанному адресу, осмотрели место происшествия и опросили хозяйку автомобиля. Со слов заявительницы и очевидцев установили, что к краже может быть причастен родственник владелицы автомобиля.

25-летнего местного жителя задержали и доставили в отдел полиции. Установлено, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи. Полицейские обнаружили похищенное транспортное средство во дворе у матери подозреваемого.

Задержанный признался в содеянном и пояснил: накануне во время застолья между ним и его двоюродным братом произошла ссора, из-за обиды он решил похитить автомобиль, принадлежащий матери брата.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Кинель-Черкасскому району в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Сотрудники органов внутренних дел вернули похищенный автомобиль законной владелице.