работодатели Самарской области помогают людям с инвалидностью вернуться к работе

В Самарской области работодатели могут получить субсидию до 200 тысяч рублей на оборудование рабочего места для сотрудника с инвалидностью. Поддержка действует в рамках национального проекта «Кадры». Средства можно направить на покупку и установку необходимой техники с учетом состояния здоровья работника.

Субсидия доступна не только при найме нового сотрудника с инвалидностью, но и для тех, кто возвращается к работе после службы в зоне СВО. Это позволяет предприятиям создавать комфортные условия для ветеранов и помогает им быстрее адаптироваться к мирному рабочему процессу.

Пример такой помощи уже есть в Сызрани. ООО «Сызранский мельничный комбинат» оборудовал рабочее место для ветерана СВО с инвалидностью третьей группы, который из-за военной травмы имеет нарушение функций нижних конечностей. Для него ввели новую штатную единицу — аккумуляторщик. Предприятие закупило стол и стул для оформления документации и мелкого ремонта, тележку для перевозки аккумуляторов, бутыли для приготовления растворов, набор аккумуляторщика, а также установило кондиционер, чтобы создать комфортные условия в летний период и межсезонье.

«Каждого человека с инвалидностью мы сопровождаем индивидуально, учитывая его опыт, состояние здоровья и профессиональные планы. Помогаем подобрать вакансии, пройти обучение, а вместе с работодателями создаем условия, чтобы человек мог вернуться к профессиональной жизни», — отметил директор Кадрового центра Самарской области Александр Владимирович Митюхин.

Есть и новая возможность для работодателей. Cубсидию можно использовать для переоборудования легковых автомобилей, грузовиков и автобусов под ручное управление. Это позволит людям с инвалидностью I и II групп работать водителями, в том числе в такси, пассажирских и грузовых перевозках. Главное условие — транспорт должен быть основным рабочим местом сотрудника, а оборудование — сертифицированным.

Если вы работодатель и готовы создать или оборудовать рабочее место для человека с инвалидностью, обращайтесь в ближайший Кадровый центр «Работа России». Специалисты расскажут об условиях субсидии, помогут с документами и подбором сотрудника.