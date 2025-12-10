В 2026 году на КбшЖД назначили новых 32 поезда дальнего следования на самых популярных направлениях

В 2026 году назначили 32 поезда дальнего следования на самых популярных направлениях, включая 11 фирменных, 12 скорых и 9 пассажирских. Среди них 12 поездов будут состоять из двухэтажных вагонов.

Для пассажиров действуют выгодные акции:

скидка 5️⃣0️⃣% для детей 10-18 лет на проезд в купейных и плацкартных вагонах. Справка из учебного заведения не требуется

скидка 1️⃣0️⃣% для пассажиров 6️⃣0️⃣+ при проезде в купейных вагонах

акция «Целое купе»: при выкупе всех мест в купе скидки 1️⃣0️⃣% с даты начала акции до 6️⃣ дней до отправления и 2️⃣0️⃣% от 5️⃣ суток до даты отправления

акция «СИНГЛ»: 2️⃣0️⃣% скидка при выкупе всех мест в купе вагона СВ одним пассажиром