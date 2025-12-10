Я нашел ошибку
Специалисты помогают родителям детей до трёх лет — как с инвалидностью, так и без неё, например, маловесным и недоношенным.
В губернии доступна помощь для малышей с особенностями развития
Его ключевая задача — не только подвести итоги и представить достижения каждой страны-участницы в продвижении детского и юношеского чтения, но и наметить новые векторы совместного развития.
Самарская областная детская библиотека приняла участие в работе Форума детской и юношеской книги стран СНГ
В поселке городского типа Суходол произошёл пожар на крыше здания
Иван Носков: «Самара продолжит сотрудничество с Российским футбольным союзом»
В СОУНБ пройдет показ документального фильма памяти Героя России Андрея Рябцева
В Самарской области открыта горячая линия по вопросам оплаты проезда для участников СВО и их семей
Перед праздниками самарцы активно покупают ретро-ковры и елочные игрушки СССР
Синоптики прогнозируют снег и морозы в Самаре к середине декабря
Ассоциация «Совет муниципальных образований Самарской области» стала победителем федерального конкурса

175
Ассоциация «Совет муниципальных образований Самарской области» стала победителем федерального конкурса

В рамках первого форума-выставки муниципальных практик «БОЛЬШИЕ РЕШЕНИЯ МАЛОЙ РОДИНЫ» ассоциация стала победителем в номинации «Методическая поддержка - инструменты успеха». Проект был признан одним из 50-ти лучших в стране.

Форум «БОЛЬШИЕ РЕШЕНИЯ МАЛОЙ РОДИНЫ» организован ВАРМСУ при поддержке Администрации Президента РФ и Минэкономразвития России. 

Мероприятие, которое прошло на площадке Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей», собрало более 750 представителей муниципальных образований из всех регионов страны.

Делегацию Самарской области представили: исполнительный директор Ассоциации «СМО Самарской области» Дмитрий Славецкий, глава городского округа Самара Иван Носков, глава Жигулевска Алексей Иванов и и.о. главы сельского поселения Курумоч Мария Кондратьева.

Участники обсудили широкий круг тем — от реализации национальных проектов и поддержки местных инициатив до современных вызовов в сфере экономики, строительства, ЖКХ, сельского хозяйства, культуры, спорта. 

Всего на форуме было представлено порядка 500 успешных муниципальных практик.

В рамках форума-выставки ВАРМСУ впервые представила доклад о состоянии и развитии местного самоуправления в Российской Федерации в 2024–2025 гг. 

 «Сейчас отношение к местному самоуправлению действительно меняется благодаря системным решениям, принимаемых Президентом нашей страны Владимиром Путиным. Представляемый сегодня доклад о состоянии и развитии местного самоуправления в Российской Федерации является выражением позиции муниципального сообщества по актуальным вопросам развития и укрепления местного самоуправления как базового уровня единой системы публичной власти», — сказал Заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев.

В Самарской области открыта горячая линия по вопросам оплаты проезда для участников СВО и их семей
10 декабря 2025  13:51
В Самарской области открыта горячая линия по вопросам оплаты проезда для участников СВО и их семей
94
Креативный бизнес Самарской области получит гранты на развитие
10 декабря 2025  10:39
Креативный бизнес Самарской области получит гранты на развитие
201
Самарская область стала победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025
9 декабря 2025  13:58
Самарская область стала победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025
490
В декабре жители Самары получили две квитанции за воду: объясняем почему
9 декабря 2025  13:54
В декабре жители Самары получили две квитанции за воду: объясняем почему
497
Только 11% самарцев планируют продлевать новогодние каникулы отпусками и отгулами
9 декабря 2025  10:25
Только 11% самарцев планируют продлевать новогодние каникулы отпусками и отгулами
281
