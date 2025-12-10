Ассоциация «Совет муниципальных образований Самарской области» стала победителем федерального конкурса

В рамках первого форума-выставки муниципальных практик «БОЛЬШИЕ РЕШЕНИЯ МАЛОЙ РОДИНЫ» ассоциация стала победителем в номинации «Методическая поддержка - инструменты успеха». Проект был признан одним из 50-ти лучших в стране.

Форум «БОЛЬШИЕ РЕШЕНИЯ МАЛОЙ РОДИНЫ» организован ВАРМСУ при поддержке Администрации Президента РФ и Минэкономразвития России.

Мероприятие, которое прошло на площадке Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей», собрало более 750 представителей муниципальных образований из всех регионов страны.

Делегацию Самарской области представили: исполнительный директор Ассоциации «СМО Самарской области» Дмитрий Славецкий, глава городского округа Самара Иван Носков, глава Жигулевска Алексей Иванов и и.о. главы сельского поселения Курумоч Мария Кондратьева.

Участники обсудили широкий круг тем — от реализации национальных проектов и поддержки местных инициатив до современных вызовов в сфере экономики, строительства, ЖКХ, сельского хозяйства, культуры, спорта.

Всего на форуме было представлено порядка 500 успешных муниципальных практик.

В рамках форума-выставки ВАРМСУ впервые представила доклад о состоянии и развитии местного самоуправления в Российской Федерации в 2024–2025 гг.

«Сейчас отношение к местному самоуправлению действительно меняется благодаря системным решениям, принимаемых Президентом нашей страны Владимиром Путиным. Представляемый сегодня доклад о состоянии и развитии местного самоуправления в Российской Федерации является выражением позиции муниципального сообщества по актуальным вопросам развития и укрепления местного самоуправления как базового уровня единой системы публичной власти», — сказал Заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев.