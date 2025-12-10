Испугавшись, самарец отдал преступнику 2 млн рублей

В Самаре мужчине 1972 г.р. поступил телефонный звонок от неизвестного, который представился сотрудником силовых структур. Он сообщил мужчине, что его средства, хранящиеся на счете, используются для финансирования вооруженных сил одного из сопредельных государств и что теперь ему грозит уголовная ответственность. Чтобы заблокировать незаконные переводы и избежать скамьи подсудимых все деньги надо перевести на указанный ими счет. Потерпевший, испугавшись и поверив мошенникам, перевел на указанный счет порядка 2 000 000р.. после чего аферист перестали выходить на связь. Мужчина понял, что стал жертвой мошенника и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.