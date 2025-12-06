самарская студентка стала звеном в схеме „Ваш родственник в ДТП“

В декабре прошлого года 18-летняя жительница Волжского района через Интернет нашла предложение о нелегальной подработке. Суть «работы» заключалась в получении денежных средств от незнакомых лиц и последующем переводе их на указанные «работодателем» счета. Следователь выяснил, что куратор пообещал девушке вознаграждение в размере 10% от переведённой суммы.

Преступная схема действовала по отработанному сценарию: мошенники звонили пожилым жителям Самарской области, сообщали, что их близкие стали виновниками ДТП. Для «решения вопроса» требовали строгой секретности и крупную денежную сумму. Таксисты, которым доведенные до отчаянья пенсионеры передавали «посылки» — чаще всего пакеты с одеждой, в которые прятали деньги, — отвозили их по указанному в заказе самарскому адресу и передавали девушке.

Так, 8 января текущего года одна из потерпевших — пожилая женщина, находившаяся дома одна, — получила звонок на стационарный телефон. Звонившая, которую пенсионерка по голосу опознала как якобы родственницу, сообщила о ДТП с участием брата. Далее трубку взял мужчина, представившийся адвокатом: он настаивал на срочной оплате, запретил рассказывать о ситуации близким, запросил контактные данные и адрес, пообещав прислать курьера.

Спустя некоторое время «адвокат» перезвонил, уточнил сумму и номинал купюр, а также дал инструкции по маскировке денег. Примерно через 30 минут, получив от пенсионерки пакет, ничего не подозревающий таксист доставил его злоумышленнице. Она незамедлительно перевела 100 тысяч рублей кураторам, оставив себе обещанные ими 10%.

Аналогичным способом жительница Волжского района «заработала» и 40 тысяч рублей после обмана злоумышленниками 82-летней самарской пенсионерки.

Пожилые женщины не рассказывали родным о случившемся. Лишь через неделю одна из потерпевших открыла правду сыну, который незамедлительно обратился за помощью в полицию.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий в течение нескольких дней пособницу мошенников задержали по месту жительства.

По окончанию предварительного расследования специализированным следственным отделом по расследованию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий СУ Управления МВД России по городу Самаре ранее не судимой злоумышленнице предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2, 3 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Уголовное дело расследовано и направлено в суд.

Суд признал достаточными собранные и представленные на рассмотрение сотрудниками Управления МВД России по городу Самаре доказательства для вынесения злоумышленнице обвинительного приговора. С учетом всех обстоятельств, ей назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год 6 месяцев с удержанием 5% заработка в доход государства. Кроме того, судом удовлетворены в полном объёме гражданские иски: осужденной предстоит возместить ущерб на сумму свыше 500 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.