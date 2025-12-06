73-летний водитель на иномарке устроил ДТП с пострадавшими

5 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадало 4 человека и 1 погиб.

Одно из ДТП произошло в 18:55 час. в Советском районе города Самары. 73-летний водитель, управляя транспортным средством Renault Sandero, двигался по ул. Антонова-Овсеенко в направлении ул. Ивана Булкина. В пути следования, напротив дома №20, по ул. Антонова-Овсеенко, осуществил проезд через перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с транспортным средством Lada Vesta, под управлением 37-летнего водителя, который двигался во встречном направлении. Водитель Renault Sandero госпитализирован, а 14-летнему пассажиру оказана разовая медицинская помощь.