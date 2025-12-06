Открыта заявочная кампания в волонтёрский корпус Международного фестиваля молодёжи

Добровольцы могут подать заявку в волонтёрский корпус Международного фестиваля молодёжи 2026 года. Сегодня, 5 декабря, в рамках церемонии вручения Международной Премии #МЫВМЕСТЕ Международного форума гражданского участия состоялся торжественный старт заявочной кампании. Регистрация проходит на платформе ДОБРО.РФ до 31 марта 2026 года.

Погрузиться в историю фестивального движения в нашей стране и узнать о ключевой роли волонтёров участникам церемонии помогла театрализованная танцевальная постановка. Творческое представление рассказало о подготовке и проведении Всемирных фестивалей молодёжи и студентов 1957, 1985 и 2017 годов, добровольческом корпусе ВФМ–2024 и Слёта Всемирного фестиваля молодёжи, который состоялся в 2025 году.



«Ни одно событие для молодых уже невозможно без участия волонтёров. Сегодня, в День добровольца, на международном форуме #МЫВМЕСТЕ запускаем приём заявок в волонтёрский корпус Международного фестиваля молодёжи, который пройдет в 2026 году. В него войдут 2 тысячи добровольцев из нашей страны, чтобы помочь в организации и проведении фестиваля. Благодаря неустанной поддержке волонтёров, наши гости из-за рубежа видят, что Россия – открытая и гостеприимная страна, готовая к международному сотрудничеству», – руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.

В добровольческой программе МФМ-2026 смогут принять участие волонтёры от 16 лет, которые имеют опыт добровольческой помощи и общественной деятельности, владеют иностранными языками, обладают высоким уровнем мотивации, коммуникабельностью, а также умением работать в команде.

Генеральный директор Дирекции Всемирного фестиваля молодёжи Дмитрий Иванов отметил, что в России сформирована одна из сильнейших систем подготовки волонтёров уже доказавшая свою эффективность на международных событиях самого высокого уровня.

«В 2026 году большая команда добровольцев отправится на Международный фестиваль молодёжи, который объединит 10 000 участников: 5 000 – из России и 5 000 – из зарубежных стран. Фестиваль станет уникальной площадкой, где вновь будет создан открытый и честный диалог культур для молодых лидеров из 190 стран мира. Волонтёры станут главными проводниками Фестиваля: своей открытостью, дружелюбием и искренним желанием помочь они сделают событие комфортным и незабываемым для каждого участника», – заявил генеральный директор Дирекции Всемирного фестиваля молодёжи Дмитрий Иванов.



Волонтёры будут помогать в 17 функциональных направлениях. Они будут создавать комфортную и праздничную атмосферу для гостей, заниматься вопросами аккредитации и логистики, помогать медицинскому персоналу, сопровождать экспертов, иностранные и российские делегации, оказывать поддержку маломобильным участникам, обеспечивать устный и письменный перевод, участвовать в организации экскурсионных программ, создавать контент для социальных сетей и взаимодействовать со СМИ. После окончания основной программы добровольцы будут сопровождать иностранные делегации в рамках региональной программы МФМ-2026.

«По данным социологов, каждый третий россиянин хотя бы раз участвовал в социальных проектах в качестве волонтёра, а еще половина хотела бы попробовать себя в этой роли. Международный фестиваль молодёжи 2026 года — отличная возможность воплотить мечту и стать частью большого доброго дела. Сегодня мы наблюдаем мощный рост вовлеченности: волонтёрство объединяет поколения и становится стилем жизни. Участвуя в социальных проектах, ты видишь реальные плоды своего труда, встречаешь удивительных людей, наполняешь свою жизнь событиями и находишь внутреннюю уверенность в завтрашнем дне. 2026-й будет Всемирным годом добровольцев ООН, а мы запускаем международную платформу Dobro.org и планируем расширить программу “Миссия Добро”», – отметил Артем Метелев

В рамках подготовки к Фестивалю добровольцы пройдут собеседование, очное обучение, примут участие в тематических онлайн-встречах. Они познакомятся с предстоящим фестивалем, правилами организации работы и программой.

