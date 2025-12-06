Россияне стали получать от "Госуслуг" уведомления о создании домовых чатов в MAX

Уведомления о создании домовых чатов в мессенджере MAX стали приходить россиянам на "Госуслугах".

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин ранее сообщил, что каждый российский многоквартирный дом обяжут создать чат в национальном мессенджере MAX. Депутат Госдумы Владимир Кошелев в свою очередь уточнял, что жильцов к домовым чатам в MAX подключать принудительно не будут.

"Присоединяйтесь к официальному чату вашего дома <…> В доме по адресу <…> появился официальный чат в мессенджере МАХ", – говорится в уведомлении.

Отмечается, что официальный чат дома безопасен и надежен, а также работает при блокировке интернета. Кроме того, при смене управляющей компании ссылка на чат не поменяется, в нем всегда будет удобно отслеживать новую информацию, пишет Смотрим.