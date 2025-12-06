Врач предупредила о калорийности новогоднего алкоголя

Насколько вреден для фигуры безобидный бокал шампанского и что лучше пить в этот Новый год, чтобы не потерять результаты похудения к празднику, 6 декабря рассказала врач-терапевт, нутрициолог, генеральный директор компании «Буарон» в России Ирина Никулина.

«Главное — найти компромисс между ограничениями и излишествами. Принцип «из двух зол выбирать меньшее» работает даже с шампанским. Чем оно слаще, тем больше в нем сахара, а значит, калорий, причем пустых — не содержащих полезных для организма веществ», — рассказала Никулина в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, сейчас у россиян в самом разгаре «марафон похудения» к Новому году. Чтобы не набрать лишнего, врач советует выбирать менее калорийные напитки. Например, если это вино или шампанское, предпочтение лучше отдать сухим напиткам. По словам Никулиной, в бокале сладкого шампанского — от 100 до 125 ккал, полусухого — около 78, сухого — еще меньше, а в самом сухом, так называемом экстра-брют, — уже около 60. Остальные напитки, в частности сладкие коктейли и ликеры, значительно проигрывают шампанскому в калорийности, поэтому оно остается самым диетическим напитком среди прочих за новогодним столом.

Врач напомнила, что алкоголь возбуждает аппетит, так как обоняние в этот момент обостряется. Ученые выяснили, что аперитив перед едой увеличивает количество съеденного примерно на 25%. Особенно такому перееданию подвержены женщины. Никулина заключила, что новогоднюю трапезу следует начинать с основных блюд и закусок.

Чтобы снизить нагрузку на печень и стабилизировать уровень сахара в крови, нутрициолог посоветовала россиянам чередовать каждый бокал алкоголя со стаканом воды. Опьянение придет позднее, а аппетит будет под контролем. Врач отметила, что даже при соблюдении всех принципов выпивать стоит умеренно и не следует смешивать разные напитки., пишут "Известия".