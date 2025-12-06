Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области на трассе столкнулись КАМАЗ и пикап, погиб человек
В Самарской области на трассе столкнулись КАМАЗ и пикап, погиб человек
В Самарской области перестанет работать еще один полигон отходов
В Самарской области перестанет работать еще один полигон отходов
Геннадий Котельников: "Люди решительно озвучивали свою проблематику, губернатор содержательно, без прикрас, давал конкретные ответы"
Геннадий Котельников: "Люди решительно озвучивали свою проблематику, губернатор содержательно, без прикрас, давал конкретные ответы"
Вода, мусор и аварийное жилье: общественник оценил итоги прямой линии губернатора Самарской области
Вода, мусор и аварийное жилье: общественник оценил итоги прямой линии губернатора Самарской области
Прямая линия губернатора стала площадкой для диалога о будущем семей: оценка Союза женщин Самарской области
Прямая линия губернатора стала площадкой для диалога о будущем семей: оценка Союза женщин Самарской области
В России собрались упростить допуск газовщиков в дом
В России собрались упростить допуск газовщиков в дом
Врач предупредила о калорийности новогоднего алкоголя
Врач предупредила о калорийности новогоднего алкоголя
Эксперт рассказал о нововведениях на рынке недвижимости с Нового года
Эксперт рассказал о нововведениях на рынке недвижимости с Нового года
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Вода, мусор и аварийное жилье: общественник оценил итоги прямой линии губернатора Самарской области

Вода, мусор и аварийное жилье: общественник оценил итоги прямой линии губернатора Самарской области

 

Виктор Часовских, руководитель регионального центра общественного контроля «ЖКХ Контроль» и член Общественной палаты Самарской области, поделился экспертным мнением об итогах прямой линии губернатора Вячеслава Федорищева. В фокусе его оценки — ключевые проблемы жилищно-коммунального хозяйства и развития территорий, волнующие тысячи жителей региона.

Одной из главных тем стала ситуация с вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО). Часовских отметил, что новый региональный оператор начал выходить на заявленные параметры, о чем свидетельствует снижение количества жалоб от населения. Однако проблемы ещё остаются. Общественник положительно оценил заявление губернатора о планах строительства двух мусороперерабатывающих заводов, назвав это крайне необходимым шагом.

«Главное, что правительство этим вопросом продолжает заниматься, не забывая о том, что это серьезнейшая проблема», — подчеркнул руководитель «ЖКХ Контроля».

Особое внимание в ходе эфира было уделено вопросам комплексного развития территорий (КРТ). Часовских назвал «значимым сигналом» заявление губернатора о том, что власть будет на стороне жителей при переселении с этих территорий. По его мнению, такая поддержка сделает сам процесс развития более активным и социально ориентированным.

Также на прямой линии поднималась острая проблема изношенных водоводов в ряде населенных пунктов области. Эксперт констатировал, что проблема признана на высоком уровне: планы развития корректируются, предусматривается финансирование на замену сетей. Он обратил внимание на положительную динамику, отметив, что с каждым годом всё больше жителей получают качественную воду. «Безусловно это очень радует, как и то, что на эти цели деньги используются не только региональные, но и федеральные», - отметил Виктор Иванович.

Отдельно Часовских остановился на вопросе расселения аварийного жилья, особенно в Самаре. Его организация непосредственно участвует в контроле этого процесса, входя в комиссии по проверке закупаемого жилья для переселенцев и детей-сирот.

«Проблема аварийного жилья стоит достаточно остро. Если сейчас ее запустить, то последствия будут плачевными. То, что этот процесс будет продолжаться и более активно, как я понял из слов губернатора, это радует», — заявил общественник.

«Такие поручения делают честь губернатору. Почему? Потому что одно дело — слушать или читать обращения людей, не понимая и не видя всей ситуации, а другое — когда выезжаешь на место. Там уже видно конкретно, что происходит и как можно решить, — отметил эксперт. — Однако нельзя забывать, что существуют структуры, которые первично отвечают за это на местах. В первую очередь, это муниципалитеты, поскольку это их территория. Органам местного самоуправления необходимо активнее реагировать на проблемы и самим предлагать возможные варианты решений».

Таким образом, по мнению общественника, прямая линия подтвердила, что ключевые инфраструктурные и социальные проблемы региона находятся в поле зрения власти, а для их решения применяется комплексный подход с вовлечением всех уровней управления.

Теги: В центре внимания

Весь список