В Самарской области перестанет работать еще один полигон отходов

Росприроднадзор не подтвердил лицензию на деятельность полигона ТБО и ПО ООО «Чистый город» в Чапаевске. В связи с этим с завтрашнего дня полигон прекращает приём отходов.

Остановка работы объекта произошла раньше запланированного вывода его из эксплуатации. Министерство природных ресурсов региона совместно с региональным оператором АО «Экология» уже перераспределили потоки отходов на другой объект. Соответствующий приказ подписан 5 декабря.

Остановка работы полигона не повлияет на график вывоза отходов.

Напомним, что ещё один объект — полигон ТБО «Преображенка» — прекращает прием отходов с 1 января 2026 года. Транспортные потоки также будут перераспределены на действующие объекты.