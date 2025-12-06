Я нашел ошибку
В Самарской области на трассе столкнулись КАМАЗ и пикап, погиб человек
В Самарской области перестанет работать еще один полигон отходов
Геннадий Котельников: "Люди решительно озвучивали свою проблематику, губернатор содержательно, без прикрас, давал конкретные ответы"
Вода, мусор и аварийное жилье: общественник оценил итоги прямой линии губернатора Самарской области
Прямая линия губернатора стала площадкой для диалога о будущем семей: оценка Союза женщин Самарской области
В России собрались упростить допуск газовщиков в дом
Врач предупредила о калорийности новогоднего алкоголя
Эксперт рассказал о нововведениях на рынке недвижимости с Нового года
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Геннадий Котельников: "Люди решительно озвучивали свою проблематику, губернатор содержательно, без прикрас, давал конкретные ответы"

5 декабря состоялась прямая линия Вячеслава Федорищева, где он ответил на вопросы жителей региона и дал ряд поручений главам городов и ведомств.

- Прямая линия – это сегодня наиболее востребованная форма взаимодействия власти и людей, и мои впечатления от диалога губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева с жителями Самарской области остались самые положительные. Поступило более 4,5 тысячи обращений жителей региона, и каждому человеку будет дан конкретный ответ, - отметил председатель Самарской губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников. - Сам губернатор на каждый прозвучавший в эфире вопрос дал прямой искренний ответ. Тут же были даны и конкретные поручения, исполнение которых глава региона обещал проверить лично. Вячеслав Андреевич всегда готов к обсуждению с жителями самых сложных проблем. И в ходе прямой линии он не раз давал понять, что вопрос, как чувствуют себя люди, для него не менее важен, чем вопрос, как чувствует себя экономика.

Председатель Самарской губернской думы, академик подчеркнул: глава области рассказал и о текущей ситуации в экономике. Самое главное – экономика растет, трудности преодолеваются. Инвестиции выросли на 30 млрд рублей, реализовано 25 крупных промышленных проектов, растут налоговые поступления, растет и средняя заработная плата в регионе. В целом все отрасли промышленности, по словам губернатора, демонстрируют положительную динамику, пишет Сова.

- Особое внимание уделяется социальной инфраструктуре. Увеличивается бюджетное финансирование на капитальный ремонт школ, больниц и детских садов, активно ведется ремонт дорог и благоустройство, значительно обновлен транспортный парк, решаются вопросы переселения из ветхого и аварийного жилья. Все позиции Вячеслав Андреевич подкрепил четкими цифрами и фактами, - отметил Геннадий Котельников.

Председатель СГД напомнил, что много вопросов поступило не только из городов, но и из муниципальных районов:

- Люди решительно озвучивали свою проблематику, губернатор содержательно, без прикрас, давал конкретные ответы. В целом эти проблемы хорошо знакомы и депутатам Самарской губернской думы, у нас с людьми тоже хорошая обратная связь. Жители связывают будущее своего города, района, села с той многогранной работой, которая проводится по развитию всего нашего региона. Поэтому, еще раз подчеркиваю, диалог власти и живущих в регионе людей очень важен, и его нужно всемерно развивать.

