Иван Носков: Не всегда нужны миллионные вложения, нужен хозяйский подход

В большом, обстоятельном интервью "Самарская газета" поговорила с мэром о том, как улучшаются жилищные условия, повышается качество транспортного обслуживания, как идет благоустройство и наводится порядок с инженерными коммуникациями, а также узнали, какую оценку он бы поставил себе за проделанную работу и какую любопытную характеристику дал жителям города.

— Иван Николаевич, вы уже больше года в Самаре, руководите миллионником, а с чего начинается рабочий день главы города?

— Как у всех — завтрак, просмотр новостей, поездка на работу.

— У вас плотный график — встречи, заседания, обсуждения, — но бывает ли так, что в потоке дел вы внезапно подмечаете какую-то деталь, после которой резко меняете свое мнение о чем-либо?

— Так поступать следует на основе аргументов, фактов, доводов и цифр. Резкие смены решений из-за каких-то несущественных деталей не приветствую.

— Какое у вас любимое место в Самаре, если, конечно, это не набережная?

— Загородный парк.

— Кстати, как сказывается на распорядке вашего трудового дня то, что город такой протяженный?

— Нормально. Не каждый же день его полностью инспектирую.

— Тем не менее один из ключевых элементов вашего управленческого стиля — работа «на земле». Вы регулярно встречаетесь с жителями. Какой процент обращений и жалоб людей удается решить оперативно?

— В первые месяцы, когда меня еще особо никто не узнавал, проезжал по районам, проходил по дворам для того, чтобы узнать у самарцев о проблемах, которые у них есть, выслушать их пожелания. Таким подходом к работе я всегда хочу донести одну простую мысль — иногда достаточно банки краски, лишней урны, мешка цемента, чтобы на улице были чистота и порядок. Не всегда нужны миллионные вложения, нужен хозяйский подход.

— А как вам самарцы? Чем они разительно отличаются от жителей других городов, где вы до этого жили или работали?

— Самарцы более шустрые.

Качество жилья и жизни

— Вопрос про «протяженность» города на самом деле был задан не просто так. Когда едешь из Самарского района, допустим, на стадион, где играют «Крылья Советов», можно проследить все архитектурные этапы становления Самары — купеческий, советский, российский. Если с последними двумя все более-менее ясно, то как быть с домами, имеющими историческую ценность, но находящимися в заброшенном состоянии? Какая у администрации есть стратегия по их дальнейшей судьбе?

— Мы запустили новый механизм реставрации объектов культурного наследия. Смысл его в том, что инвестор полностью оплачивает реставрацию здания перед тем, как использовать его под офис, объект общепита, гостиницу и так далее. Изначально мы планировали восстановить два-три объекта, но, учитывая интерес инвесторов, выбрали для первого этапа 11 объектов в историческом центре.

Это дома №№ 33-31/18 на углу улиц Алексея Толстого и Комсомольской и здесь же №36/23; №84 на Алексея Толстого; №№ 123-125 на улице Фрунзе; №106 и №201 на Ленинской, №№ 159-161 здесь же и №66 на пересечении с Вилоновской; №40 и №84 на улице Водников; №119 на Максима Горького и №82/33 на перекрестке улиц Степана Разина и Венцека.

Что касается заброшенных аварийных зданий, не являющихся ОКН, будем от них избавляться. В этом году снесли 80 расселенных домов, в следующем увеличим количество зданий, подлежащих демонтажу. На освободившихся местах, вероятно, будем обустраивать небольшие общественные пространства — там, где это возможно и позволяет территория. По социальным объектам будут индивидуальные решения, так как не все можно восстановить. Сейчас в разработке проект реконструкции стадиона «Заря» с новым ФОКом с бассейном. Готов проект строительства баскетбольного центра на территории спорткомплекса «Орбита». Точно останется в статусе спортивного объекта стадион «Чайка».

— А как выстроена работа с людьми, которые живут в ветхих домах? Какие у них есть перспективы по улучшению жилья?

— В Самаре недостаточно активно выполнялась программа по переселению. В этом году мы все еще расселяем дома, признанные ветхими и аварийными до 2017 года. Потом перейдем к следующему этапу. Подчеркну, что демонтировать ветхие дома возможно только после полного переселения жильцов. Даже в тех случаях, если здание очевидно нежилое, не факт, что все, кто в нем владеют квадратными метрами, получили новые квартиры.

— Какие сейчас в городе действуют программы по улучшению качества жизни самарцев? Что нового в этом плане ждать жителям в следующем году?

— Начнем строить детские сады в границах улиц Дачной, Киевской, Сакко и Ванцетти и проспекта Карла Маркса, в ЖК «Амград», а также школу Яктылык на Александра Матросова. Проведем капитальный ремонт школ №№ 140, 8 и 13 вместе с пристроем. В стадии проектирования строительство нежилого корпуса детско-юношеского центра «Олимп» и пристроя к зданию Самарского медико-технического лицея. Введем в эксплуатацию ФОК в поселке Прибрежный и баскетбольный комплекс на Ново-Вокзальной/Ставропольской. Завершим строительство нового музейно-выставочного центра «Самара Космическая» с планетарием, реконструируем Дом культуры в поселке Зубчаниновка.

Продолжим приводить в порядок уличную инфраструктуру. В текущем году отремонтировали 53 городские дороги и более 20 тротуаров. Среди адресов предстоящих работ — микрорайон Орловский, улицы Пятая линия, Дачная. Завершим комплексный ремонт территории в границах улиц Центральной, Коммунальной и Южного шоссе. Уже начали подготовку к застройке в квартале улиц Заусадебной, Таганской и Центральной в Куйбышевском районе.

И, конечно же, не останутся без внимания коммунальные сети, проезды к социальным учреждениям — в этом году их отремонтировано более 70, а задача на ближайшие 2-3 года полностью решить эту проблему, а также лестницы, подпорные стенки, контейнерные площадки и озеленение города.

— Завершилась работа над Стратегией Самары-2036. К концу ноября ее обещали передать в думу. О чем этот документ и как он отражает интересы и желания горожан и то, что их волнует в развитии города?

— Не исключаю, что депутаты могут внести в Стратегию какие-то поправки, но в целом документ готов, он уже обсуждался с разными целевыми группами — общественниками, предпринимателями, студентами, промышленниками, рядовыми самарцами. Стратегия — это наш план работы на ближайшие десять лет. Это, безусловно, живой документ, который может меняться исходя из экономических факторов, но главная задача должна быть выполнена — вывести Самару к 2036 году в пятерку лучших городов-миллионников страны.

Зима близка

— Как вы оцениваете старт отопительного сезона в этом году и подготовку к нему? Какие проблемы, связанные с пуском тепла, остаются нерешенными?

— Отопительный сезон у нас начался 25 октября, и в течение полутора недель все социальные учреждения получили тепло. Это нормально. В один день невозможно запустить всю отопительную систему, тем более в таком большом мегаполисе. Есть вопросы по подключению жилого фонда. В основном они адресованы к управляющим компаниям, которые недостаточно ответственно подошли к подготовке своих домов к зиме. В зоне риска в этом году оказались 15 УК, с ними работают Госжилинспекция Самарской области и прокуратура.

В течение года были проведены масштабные работы по замене сетей — на 21 участке работала компания «Т Плюс», заменили почти 50 километров сетей. Около шести километров инфраструктуры привело в порядок наше предприятие «Инженерная служба».

По нормативу ежегодно необходимо менять 2% сетей в плановом режиме. Долгое время этого не делали, и теперь, пока не починим все, что должно было быть отремонтировано в плановом режиме, — раскопки будут продолжаться. Верное решение здесь только одно — менять сети. Это касается и водопровода, и канализации, и электросетей, и отопления.

Есть ряд договоренностей с ресурсоснабжающими организациями. Во-первых, даже если они устраняют локальную аварию на сетях, то ремонт должен быть сделан от колодца до колодца, а не точечно.

Кроме того, если «РКС» ремонтирует свой водовод, а рядом проходят тепловые сети, то направляем туда же и «Т Плюс». И наоборот. Чтобы сразу отработали участок вместе. Не всегда получается одновременно собрать обе компании, так как у каждой своя инвестиционная программа и свое распределение бюджета. Но надеемся, что в следующем году в 90% случаев будем делать именно так. Также город синхронизирует с сетевиками планы по ремонту дорог и благоустройству: новый асфальт нужно класть уже после замены труб.

— А какие средства заложены ресурсоснабжающими компаниями на реконструкцию сетей в ближайшие годы?

— «Т Плюс» в 2026-2028 годах планирует выделить около 8 млрд рублей на модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения, «РКС-Самара» направит на проведение необходимых работ 3 млрд. В эти суммы включены ремонт сетей, обновление производственного комплекса с заменой устаревшего оборудования и так далее.

— До зимы не так уж много времени. Что сделано в городе для борьбы со снегопадами, обледенениями на дорогах и другими неприятностями холодного сезона?

— При поддержке правительства области мы приобретаем сейчас новую технику для уборки снега. Она выйдет на улицы города в 2026 году. Всего будет задействовано более 450 единиц. Плюсом к ней 5000 коммунальных работников. Противогололедные реагенты закуплены. Снег в этом году будут вывозить на шесть специализированных площадок — три частные и три муниципальные, по седьмому полигону сейчас идет подготовка документации. Кроме того, проанализировали зимний сезон прошлого года и разработали новые правила, которые позволяют перемещать личный транспорт жителей, если он препятствует уборке дорог. Это поможет коммунальным организациям выполнять свои функции эффективнее и оперативнее.

Мне бы хотелось, чтобы каждый на своем месте понимал свою ответственность за общее дело, за город — сотрудники районных администраций, коммунальных организаций, управляющих компаний и ТСЖ. Тогда Самара действительно будет чистой и комфортной в любое время года.

— Еще одна тема — общественный транспорт. Какие трудности есть в этой сфере на текущий момент? Чем чаще всего недовольны пассажиры?

— Когда я только приехал в Самару, 70 % обращений ко мне в соцсетях касались именно работы общественного транспорта. Поэтому вместе с правительством региона и губернатором приступили к обновлению подвижного состава. Уже в начале этого года в столицу губернии прибыли три трамвая «Витязь М», а затем — почти 50 «Львят». В следующем году ожидается поставка еще 30 трамваев этой модели.

В ближайшее время на дороги выйдут двадцать автобусов Lotos-105-C02, еще пять машин марки Foton задействованы на перевозках в аэропорт Курумоч. До конца года планируем приобрести около 100 автобусов. Помимо этого разработали и внедрили новые стандарты пассажирских перевозок и жестко контролируем, чтобы перевозчики их соблюдали.

Однако самая большая проблема в транспортной сфере — изношенность трамвайных путей. Постепенно начинаем их обновлять, ищем подрядчика, который займется капремонтом.

Комфортный город

— Поговорим о благоустройстве. В этом году в городе приведено в порядок и модернизировано большое количество скверов и общественных пространств. А как дальше будет вестись работа в этом направлении?

— Правительство утвердило список из 20 дворовых территорий, которые будут отремонтированы в рамках программы «Народный бюджет», список был опубликован еще летом. По программе «Формирование комфортной городской судьбы» модернизация ждет парки «Воронежские озера», Щорса и сквер у ДК «Искра». Жители на изменения реагируют положительно, иногда просят добавить малые архитектурные формы — лавочки, урны, сделать дополнительное озеленение.

— А как ведется работа со стихийной уличной коммерцией, которая радует далеко не всех самарцев?

— На начало года в реестрах числилось 213 незаконных нестационарных торговых объектов, за год демонтировали и вывезли 208, до конца года планируем убрать еще пять. Что касается штрафных санкций, за 9 месяцев составлено более тысячи протоколов на нелегальных торговцев на общую сумму свыше трех миллионов рублей. Это пока не окончательные цифры. Выявление незаконных НТО еще продолжается.

— Большим и очень интересным событием этого года стал первый в Самаре гастрономический фестиваль. В чем, по-вашему, заключалась его главная особенность?

— В том, что он не только про еду. Он про культуру, объединение, историю. Мы ставили себе цель — рассказать о гастрономических аспектах именно Самарской земли, о каких-то фирменных блюдах, которые характерны для этой местности. Интересно, что Самара у многих ассоциируется с рыбной кухней, и это понятно — город стоит на берегу великой русской реки. И в целом я не думаю, что Самара нуждается в каком-то особенном представлении в пределах России. Это город с многовековой историей, который был известен и в царское, и в советское время. И очень популярен сейчас.

— Недавно вы ходили на матч «Крыльев Советов» с «Зенитом». Смотрели игру в компании школьников, а какие виды спорта нужно развивать в городе, чтобы подростки, а затем и юноши, и девушки могли бы добиваться успехов на внутренних и международных соревнованиях?

— Самаре не хватает технических видов спорта: парусного, авто- и мотоспорта. Парусный спорт входит в перечень базовых для региона — и это логично для города на реке. Сохранилась сильная тренерская школа, и главное — интерес к этому спорту. Поэтому заключили соглашение с Республикой Абхазия о создании международной школы парусного спорта.

Будем двигаться в двух направлениях — поддерживать, развивать и оснащать существующие виды спорта и открывать новые направления. Думаю, парусный спорт — это только первая ласточка.

Баланс и развитие

— В этом году в плане руководства городом вы провели серьезную реорганизацию применительно к районным администрациям. Расскажите, как теперь выглядит система управления? Для чего понадобились изменения?

— Эксперимент по внедрению двухуровневой системы управления признан неэффективным. Оказалось, что районные администрации и думы не имеют средств и полномочий для принятия серьезных решений. Поэтому не могут создать четкие планы развития, не имеют системного общегородского подхода к таким вопросам, как градостроительство, развитие туризма, бизнеса, расселение аварийного жилфонда. Возникает «двойная» ответственность за один участок, территорию или направление работы, и это всегда повод для бюрократических проволочек. Как подчеркнули депутаты, много средств расходуется на ежегодные выборы-довыборы в думы разных уровней. А эти ресурсы — финансовые и человеческие — нужны городу для более важных и серьезных дел.

— Кстати, вы сами какой модели управления придерживаетесь: кардинальной или точечной? Случалось ли вам принимать скоропалительные решения, после которых приходилось выравнивать ту или иную сложившуюся ситуацию?

— На мой взгляд, управленческая модель должна быть сбалансированной. Иногда нужны точечные оперативные вмешательства, иногда — кардинальные изменения. Поэтому я против скоропалительных решений.

— Трудно оценивать самого себя, но какой балл вы бы себе поставили за тот период работы, что находитесь в Самаре?

— Знаете, есть преподаватели, которые не ставят высокий балл на экзаменах в вузах, и говорят при этом, что «на отлично и сами не знают». Так вот — на «пятерку» еще не наработал, но твердую «четверку» мог бы себе поставить.

— Какие у вас есть пожелания самарцам?

— Активнее включаться в работу по развитию города. Это касается всех общественных организаций, национально-культурных центров, предпринимателей. Всех, кому важна судьба Самары и небезразлично ее будущее.

Фото: Официальная страница Главы города Самара Самарской области