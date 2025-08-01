Иван Носков: «Мы должны вернуть Самаре репутацию надежного и ответственного партнера»

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Капитальные ремонты в детских садах и школах, «перезагрузка» пляжей Самары, масштабные работы по замене теплосетей и международный проект Школы парусного спорта — это именно те события, которыми запомнится нам лето 2025 года. А еще разработкой Стратегии развития Самары, по которой город будет жить ближайшие десять лет. Глава города Иван Носков ответил «Самарской газете» на самые актуальные вопросы, которые волнуют горожан сегодня.

О Стратегии

— С весны идет разработка Стратегии социально-экономического развития Самары до 2036 года. Зачем нужен этот документ, в чем его практическая польза?

— Стратегия — это «дорожная карта», долгосрочный план развития областной столицы, единый программный документ, по которому Самара будет жить в ближайшее десятилетие. Она предусматривает планомерную и поступательную работу по всем сферам городского хозяйства. Важно, что к работе над Стратегией мы привлекаем всех заинтересованных жителей Самары, все социальные группы — бизнес, общественные организации, промышленников и так далее. Следуя Стратегии, мы получим город таким, каким его хотят видеть жители.

На данный момент в рамках разработки Стратегии мы провели инвентаризацию всех муниципальных программ, исключили недействующие и дублирующие и приняли единые сроки их реализации — до 2030-го и далее до 2036 года.

О доходах и расходах

— Говоря о программах и проектах, нельзя не упомянуть и об их финансовой составляющей. Планировать можно что угодно, а есть ли средства на воплощение планов в жизнь?

— Бюджетная политика должна измениться, и она уже меняется.

По итогам прошлого года на каждый рубль город привлек 1,1 рубля из вышестоящих источников. Ставлю перед собой и своей командой задачу увеличить этот показатель в несколько раз за счет участия в региональных и федеральных программах, а также нацпроектах.

Это как раз основа развития, тот финансовый базис, который позволяет реализовать все планы.

Второй важный момент — бюджет должен быть сбалансированным. По итогам прошлого года доходная часть бюджета составила 51,6 млрд рублей, а расходы — 52 млрд рублей. Разница, на первый взгляд, небольшая и непринципиальная в масштабах города. Но это значит, что либо какие-то статьи расходов не будут профинансированы, либо городу придется воспользоваться заемными средствами. Это недопустимо, нужно жить по средствам.

И наконец, поручил финансовому департаменту при подготовке бюджета представить график погашения ранее возникшей задолженности. Это снизит финансовые риски и вернет Самаре репутацию надежного и ответственного партнера.

Кстати, на днях подвели итоги исполнения бюджета уже за первое полугодие 2025 года. Исполнение бюджета по сравнению с прошлым годом выросло на 7 %, исполнение по федеральным и областным программам — на 10 %. Стоит задача на 100 % выполнить взятые на себя обязательства по реализации федеральных и региональных программ. Это как раз к вопросу о привлечении дополнительных средств. Важно не только привлечь финансы из вышестоящих бюджетов, но и качественно, в срок выполнить работу, на которую город получил целевое финансирование. Это тоже одна из составляющих репутации любого муниципалитета.

Подчеркну, что при изменении подхода к формированию бюджета он останется социально направленным.

В 2024 году Самара участвовала в 9 национальных проектах. На их реализацию из бюджетов всех уровней было направлено 4,3 миллиарда рублей, в том числе 188 миллионов из городской казны.

О промышленности и малом бизнесе

— Во многом доходы города и региона зависят от уровня развития промышленных предприятий. Какая ситуация в этой сфере сложилась в Самаре?

— В прошлом году объем промышленного производства увеличился почти на 6 % и составил более 563 млрд рублей. Объем инвестиций вырос на 7 % и составил более 137 млрд рублей. Это хорошие показатели, но я уверен, что мы можем больше. В настоящее время совместно с правительством Самарской области ведем работу по созданию индустриального парка «Самара». Реализация проекта позволит привлечь около 30 млрд рублей, открыть более шести тысяч новых рабочих мест.

Принято решение об учреждении награды «Почетный Штандарт Главы городского округа Самара». Она будет вручаться предприятию, достигшему наилучших экономических показателей в предшествующем году.

— А малый бизнес? Он тоже может стать важной частью экономики города, дать рабочие места, налоги и арендные платежи…

— Он и сейчас важная часть экономики. За 2024 год в бюджет Самары поступило свыше 2 млрд рублей налогов от малого и среднего бизнеса. Ответственный бизнес платит налоги и способствует развитию города, а «теневые» предприниматели не генерируют ничего, кроме ущерба казне, антисанитарии и опасности для жизни и здоровья горожан.

— Поэтому «стихийной торговле» объявлена война?

— Войны никакой нет и не может быть. Мы выводим полулегальный бизнес в Самаре из тени и даем законную возможность честно и открыто работать. Думаю, что большая часть людей уже просто смирилась, что «стихийной торговли» в Самаре больше не будет. За 2024 год с улиц города убрали 149 незаконных торговых точек. В 2025-м — 123 торговых объекта за первое полугодие, еще 90 планируем ликвидировать до конца года. Параллельно выявляем новые незаконные нестационарные объекты торговли, работаем с органами правопорядка. Но нужно понимать, что демонтаж незаконно установленных киосков и ларьков — это не самоцель. Это крайняя мера, на которую город идет для защиты интересов жителей. В первую очередь каждому предпринимателю предлагаем оформить свое дело на законных основаниях, предлагаем другие площадки для торговли, выдаем предписание о добровольном демонтаже своей торговой точки. Спустя полгода плотной работы многие идут на контакт и понимают, что являются частью городской среды, а значит, нужно работать по правилам и нормативам.

— А что за единый дизайн-код, который якобы будет внедряться в Самаре?

— Сейчас разработали изменения в Правила благоустройства Самары. В предыдущей редакции они были приняты в 2019 году и морально устарели. Вводим обязательное требование о согласовании внешнего вида нестационарных торговых объектов, соблюдении единого дизайн-кода. Дизайн-код сейчас в разработке у главного архитектора Самары.

Ликвидируя незаконную торговлю, мы в то же время помогаем тем, кто ведет бизнес ответственно и в строгом соответствии с законом. В прошлом году финансовую поддержку получили 70 малых и средних предпринимателей, и эту работу планируем продолжать.

О городском хозяйстве

— Поговорим о насущном — о ЖКХ. Лето — время активной подготовки к отопительному периоду. В прошлом году на отдельных участках ремонтные работы на сетях затянулись до ноября. Какие прогнозы на этот год?

— С этого года ужесточилась система приемки многоквартирных домов, и в связи с этим значительно выросла роль Государственной жилищной инспекции в части приемки готовности домов к отопительному периоду. Первые паспорта готовности домов управляющие компании и ТСЖ начали сдавать в инспекцию на проверку уже в середине июня. И это правильно: входить в отопительный сезон с раскрытыми коммуникациями и не готовыми внутридомовыми системами недопустимо.

Компания «Т-Плюс» меняет 50 километров теплосетей. Почти шесть километров сетей приводит в порядок наше предприятие «Инженерная служба». Упор сейчас сделан на внутриквартальные сети, меняют и собственно трубы, и теплокамеры, и запорную арматуру. Из крупных объектов — пять километров теплосетей в районе улиц Стара-Загора и XXII Партсъезда, например. На этом участке «Т Плюс» обновит квартальные теплосети полностью.

Отмечу, что одно из обязательных условий ремонтной кампании с 2025 года — синхронизация ремонта коммуникаций и дорог. Чтобы не было такого, что вскоре после укладки нового асфальта приходит ресурсоснабжающая организация и вскрывает покрытие.

По многим сферам ЖКХ работа идет параллельно. Например, работаем по строительству ливневки в Зубчаниновке. В начале года он обсуждался с правительством области и губернатором Вячеславом Федорищевым, получили одобрение и поддержку, и сейчас проект уже прошел госэкпертизу. Готовимся к проведению конкурса по выбору подрядчика.

В настоящее время завершено проектирование ливневки в поселке Зубчаниновка. Начата разработка проекта реконструкции очистных сооружений поселка Береза.

О транспорте

— Большинство горожан заметили, как за последнее время изменилась ситуация в сфере транспорта. На улицах много новых трамваев, автобусов. Как удалось этого добиться и чего еще ждать?

— Конечно, не все проблемы решены, но важно, что ситуация меняется к лучшему. В решении этого вопроса Самару поддерживает министерство транспорта региона и лично губернатор Самарской области. В 2024 году приобрели три новых трамвая «Витязь-М», 71 односекционный вагон «Львенок».

В 2025-м уже поставлено 40 «Львят». В следующем году мы ожидаем еще 31 трамвай.

Также стоит задача в ближайшие два-три года провести реконструкцию 5-7 км путей.

Большая работа при поддержке правительства области проведена и с автобусными перевозчиками. Сейчас важен контроль за состоянием транспорта, соблюдением графика, санитарных норм. Контролируем перевозчиков, выявляем недостатки, помогаем выстроить работу так, чтобы пассажирам было комфортно и безопасно пользоваться общественным транспортом.

О расселении аварийного жилья

— Как идет работа по расселению аварийных домов?

— Сейчас стоит задача завершить первый этап госпрограммы переселения, то есть расселить дома, признанные аварийными до 2017 года. Затем можно будет перейти к реализации следующих этапов программы. На мой взгляд, решение этого вопроса неоправданно затянулось в Самаре, по объективным и субъективным причинам. В любом случае, темпы расселения нужно наращивать, и это не обсуждается.

В прошлом году из аварийного жилья расселили более 1100 семей, приобрели 546 квартир для детей-сирот. Параллельно приступили к сносу ранее расселенных домов. В этом году уберем сразу 80 таких объектов. Эти дома не являются историческими ценностями, среди них нет ни одного дома постройки ранее 1917 года, и капремонт, по данным официальной экспертизы, невозможен. Они много лет представляли опасность для жителей соседних домов.

О школах и детских садах

— Поговорим о сфере образования. За последние годы в городе появилось несколько новых детских садов. Работа продолжается?

— Да, в частности, в прошлом году был открыт дополнительный корпус детского сада № 332. Также стартовал капремонт второго корпуса детского сада № 183. Ранее он находился в ведении частной организации. В прошлом году работы по капремонту прошли в 24 детских садах и 25 школах. В этом капитально ремонтируем еще 22 детских сада и 29 школ. На конец июня работы выполнены на 50 %.

С этого года начали оснащать детские сады Самары небольшими футбольными полями с искусственным покрытием. Площадь поля в детском саду — 280 квадратных метров. Этого достаточно, чтобы потренироваться в рамках своей группы или детсада, провести зарядку, мастер-класс с именитым спортсменом или тренером. Уже договорились с тренерским штабом футбольного клуба «Крылья Советов» о сотрудничестве.

Сейчас по моему поручению все руководители школ, в которых имеются бассейны, проводят обследование их работоспособности. Сейчас из 57 бассейнов функционируют только 39. Понимаем, что вложения в реставрацию и ремонт бассейнов потребуются немалые, но глаза боятся, а руки делают. Готовим проектно-сметную документацию на ремонт и капремонт.

О спорте

— Самара всегда была спортивным городом и по праву гордится своими чемпионами. Часто путь в профессиональный спорт начинается с массового. А для этого важно, чтобы люди имели возможность посещать тренировки недалеко от дома, чтобы в каждом районе имелся свой спортивный центр…

— Работа в этом направлении ведется. В 2024 году был открыт бассейн в Куйбышевском районе. В Ленинском в ближайшее время начнет работать модульное спортивное сооружение. Также в планах на этот год — ввести в эксплуатацию ФОК в поселке Прибрежный.

Кроме того, разработан проект строительства баскетбольного центра на территории СК «Орбита».

Есть планы по реконструкции стадиона «Заря». На прилегающей территории предусмотрен ФОК с бассейном. Сейчас идет подготовка проекта.

Интересное событие ждет самарцев этой осенью. В городе состоится форум «Россия — спортивная держава». В рамках него на стадионах, на Волге, во Дворцах спорта пройдут масштабные спортивные мероприятия.

О поддержке участников СВО

— По вашей инициативе Самара стала первым городом в регионе, где появился Совет ветеранов СВО. Чем он занимается? Каковы первые результаты работы?

— Сейчас максимум усилий мы направляем на реабилитацию военнослужащих, адаптацию их к мирной жизни. Задача Совета — помочь ветеранам СВО развить профессиональные навыки и компетенции, вовлечь их в общественную жизнь, в занятия спортом. Совет ветеранов СВО не только помогает бойцам, например, юридическими консультациями, но и активно вливается в городскую жизнь: проводит спортивные соревнования среди детей и подростков, уроки патриотического воспитания. Сформирована команда по следж-хоккею, и большинство ее участников — члены Совета ветеранов.

Все льготы, разумеется, действуют. Но важно помнить, что наши защитники — это часть нашего общества, причем важная часть! Среди ветеранов очень много достойных и по-настоящему «правильных» людей. Поэтому я принял в свое время решение выделить Совету ветеранов СВО собственное помещение на Никитинской, где они смогут работать, встречаться, получать помощь и поддержку от специалистов и просто общаться.

О международном сотрудничестве

— Совсем недавно вы были с официальной поездкой в Абхазии, встречались с президентом республики, подписали соглашения о сотрудничестве с городами Сухум и Гудаута. Что даст Самаре это сотрудничество?

— Первый проект, который мы предложили совместно реализовать нашим партнерам и представили первому заместителю руководителя администрации президента Сергею Кириенко и президенту Республики Абхазия Бадре Гунба, направлен на развитие детского и молодежного спорта и будет реализован при поддержке губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и регионального правительства. Это создание парусных школ в Самаре и в Республике Абхазия. Нам важно, чтобы у самарцев, особенно у детей, подростков, была возможность интересно и с пользой провести отдых в Абхазии.

Кроме того, в ближайшее время будет сформирован план культурного обмена — перекрестных гастролей театров и других творческих коллективов. Также обсуждали проведение научных и деловых форумов, разработку и реализацию туристических проектов, совместные мероприятия в сфере образования.

О туризме

— С этого года на городском пляже видны существенные изменения, которые горожане расценили неоднозначно. Какие планы по развитию пляжей у вас и вашей команды?

— Неоднозначно расценили потому, что это лишь начало большой кампании по обустройству пляжей, первый этап. С этого года вернули пляжи городу, демонтировали старое небезопасное оборудование, принадлежавшее частным лицам. Закупили более 800 единиц нового пляжного оборудования, планируем еще одну закупку в этом году и на следующий год. С 19 июля силами волонтеров проводим опрос среди жителей по инфраструктуре и доступности пляжей, его результаты будут учитываться при формировании программы закупок, подготовке плана спортивных и культурных мероприятий.

Пляжи — это изюминка Самары. Стоит задача привести их в порядок и наполнить активностями для самарцев и гостей.

Об обратной связи

— Вы регулярно проводите встречи с жителями районов Самары, ввели понятие «планерка на ходу». Понятно, что дают такие встречи самарцам — возможность задать вопрос, обратить внимание на проблему, да просто выговориться. А вам они зачем?

— А как иначе узнать, что волнует горожан, каким они видят будущее своего города, района? Только при личных встречах или через общение в соцсетях. Все вопросы, которые задают на таких встречах, беру на контроль. Не у всех задач, которые ставят жители передо мной лично и моей командой, есть быстрое решение. Но оно в любом случае есть, его нужно найти. Легко нам всем в ближайшие годы не будет — предстоит очень много разнообразной работы по всем сферам городской жизни. Но точно будет интересно!

Фото: сообщество главы Самары