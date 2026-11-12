Госдума готовит штрафы за дискредитацию традиционных ценностей

Они будут касаться владельцев соцсетей и, например, стримингов утверждают авторы документа. За публикацию контента, порочащего российские духовно-нравственные ценности, и отказ их удалять для компаний предусмотрены штрафы в размере до 1 млн руб. А за повторное нарушение размер взыскания для юридических лиц кратно возрастет..

Ранее профильный комитет Госдумы одобрил проект о новых штрафах для первого чтения в нижней палате. Управляющий партнер Коллегии медиа-юристов Федор Кравченко считает размеры взысканий слишком суровыми:

«Закон об информации ввел запрет на распространение сведений, которые дискредитируют традиционные ценности на различных интернет-платформах. Как правило, вдогонку к таким запретам идут и штрафы. В этом случае, к сожалению, они драконовские: до 5 млн руб. при повторном нарушении для юридических лиц. Это означает, что владельцы интернет-платформ будут панически бояться, во-первых, крупных сумм взысканий, а во-вторых, тех явных негативных последствий, которые в отношении них будут предпринимать различные органы, в первую очередь Роскомнадзор, и, вполне возможно, прокуратура, пишет Коммерсантъ.