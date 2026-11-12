Госдума готовит штрафы за дискредитацию традиционных ценностей

Я нашел ошибку
Главные новости:
Совбез России: более 143 тысяч мигрантов выдворили из страны в 2026 году
Совбез России: более 143 тысяч мигрантов выдворили из страны в 2026 году
Более 1300 квадратных метров тротуарной плитки отремонтировано в Самаре за 2026 год
Более 1300 квадратных метров тротуарной плитки отремонтировано в Самаре за 2026 год
В Самаре восстановили работу Центра дополнительного образования «Куйбышевский»
В Самаре восстановили работу Центра дополнительного образования «Куйбышевский»
В Самаре проверили установку оборудования для обеспечения работы платных парковок
В Самаре проверили установку оборудования для обеспечения работы платных парковок
Перед судом предстанет самарец, у которого изъяли 2 кг сильнодействующих веществ
Перед судом предстанет самарец, у которого изъяли 2 кг сильнодействующих веществ
Всероссийский математический диктант впервые пройдет в международном формате
Всероссийский математический диктант впервые пройдет в международном формате
представители Общественной палаты Самарской области приняли участие во Всероссийском конгрессе наблюдателей
Представители Общественной палаты Самарской области приняли участие во Всероссийском конгрессе наблюдателей
Самарцы пожаловались на работу автобуса 24 маршрута
Самарцы пожаловались на работу автобуса 24 маршрута
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.66
0.11
EUR 92.7
0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Справочник
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В день рождения знаменитого режиссера 18 ноября Музей Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
Реализация нацпроектов и строительство социальных объектов: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
Самарский зоопарк приглашает на День курицы!
Весь список
  • Персональные данные

Госдума готовит штрафы за дискредитацию традиционных ценностей

214
Госдума готовит штрафы за дискредитацию традиционных ценностей

Они будут касаться владельцев соцсетей и, например, стримингов утверждают авторы документа. За публикацию контента, порочащего российские духовно-нравственные ценности, и отказ их удалять для компаний предусмотрены штрафы в размере до 1 млн руб. А за повторное нарушение размер взыскания для юридических лиц кратно возрастет..

Ранее профильный комитет Госдумы одобрил проект о новых штрафах для первого чтения в нижней палате. Управляющий партнер Коллегии медиа-юристов Федор Кравченко считает размеры взысканий слишком суровыми:

«Закон об информации ввел запрет на распространение сведений, которые дискредитируют традиционные ценности на различных интернет-платформах. Как правило, вдогонку к таким запретам идут и штрафы. В этом случае, к сожалению, они драконовские: до 5 млн руб. при повторном нарушении для юридических лиц. Это означает, что владельцы интернет-платформ будут панически бояться, во-первых, крупных сумм взысканий, а во-вторых, тех явных негативных последствий, которые в отношении них будут предпринимать различные органы, в первую очередь Роскомнадзор, и, вполне возможно, прокуратура, пишет Коммерсантъ.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Более 1300 квадратных метров тротуарной плитки отремонтировано в Самаре за 2026 год
12 ноября 2026  12:04
Более 1300 квадратных метров тротуарной плитки отремонтировано в Самаре за 2026 год
134
В Самаре проверили установку оборудования для обеспечения работы платных парковок
12 ноября 2026  11:50
В Самаре проверили установку оборудования для обеспечения работы платных парковок
150
Губернатор Вячеслав Федорищев, генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин и мастер спорта по боксу и рукопашному бою Дмитрий Кудряшов во время встречи рассмотрели вопросы развития спорта в Самарской области.
11 ноября 2026  16:14
Вячеслав Федорищев и Александр Беспутин обсудили развитие бокса в Самаре
618
Новым министром экономического развития и инвестиций Самарской области стала Анастасия Рыбакова
11 ноября 2026  10:17
Новым министром экономического развития и инвестиций Самарской области стала Анастасия Рыбакова
516
Губернатор Вячеслав Федорищев и детский омбудсмен Мария Львова-Белова открыли юбилейный всероссийский форум по профилактике социального сиротства
10 ноября 2026  14:56
В Самаре открылся юбилейный Всероссийский форум по профилактике социального сиротства
827
Весь список