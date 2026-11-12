Большинству самарцев все равно, какого пола будет их начальник

В опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Самары.



Гендерная принадлежность начальника не имеет значения для 68% мужчин и 76% женщин. Видеть во главе коллектива мужчину предпочли бы 26% опрошенных мужчин и 14% женщин. Работать под руководством женщины хотели бы 6% мужчин и 10% женщин.



Лояльнее всего к полу руководителя относится молодежь. Среди респондентов до 25 лет большинство не придает этому значения (81% среди мужчин и 78% среди женщин).



Горожане с высшим образованием заметно чаще отмечают, что в качестве начальника хотели бы видеть мужчину, чем респонденты со средним профессиональным. Последние чаще утверждают, что им безразличен пол руководителя.



Респонденты с заработком до 100 тысяч рублей чаще, чем те, кто получает больше, говорят о том, что им все равно, кому починяться на работе: мужчине или женщине.



Время проведения: 12 октября — 3 ноября 2026 года