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Большинству самарцев все равно, какого пола будет их начальник

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Большинству самарцев все равно, какого пола будет их начальник

В опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Самары.


Гендерная принадлежность начальника не имеет значения для 68% мужчин и 76% женщин. Видеть во главе коллектива мужчину предпочли бы 26% опрошенных мужчин и 14% женщин. Работать под руководством женщины хотели бы 6% мужчин и 10% женщин.


Лояльнее всего к полу руководителя относится молодежь. Среди респондентов до 25 лет большинство не придает этому значения (81% среди мужчин и 78% среди женщин).

Горожане с высшим образованием заметно чаще отмечают, что в качестве начальника хотели бы видеть мужчину, чем респонденты со средним профессиональным. Последние чаще утверждают, что им безразличен пол руководителя.

Респонденты с заработком до 100 тысяч рублей чаще, чем те, кто получает больше, говорят о том, что им все равно, кому починяться на работе: мужчине или женщине.

Время проведения: 12 октября — 3 ноября 2026 года

Теги: Опрос

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