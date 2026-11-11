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Водителям ООО "СамараАвтоГаз" напомнили о правилах обслуживания маломобильных граждан.

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11 ноября водителям автобусов ООО "СамараАвтоГаз" напомнили о правилах и особенностях обслуживания маломобильных граждан.

Департаментом транспорта Администрации г.о. Самара уделяется особое внимание обеспечению комфорта и безопасности всех пассажиров, включая тех, кто испытывает трудности с передвижением. В связи с этим, для водителей автобусов сегодня было проведено очередное занятие где им напомнили о правилах и особенностях обслуживания маломобильных граждан.
В инструктаже принял участие с председатель Самарской Городской Общественной организации инвалидов-колясочников «Ассоциация Десница», Печерских Евгений Андреевич.
Эта важная встреча направлена на то, чтобы каждый водитель был полностью осведомлен о своих обязанностях и знал, как максимально эффективно и тактично помочь пассажирам с ограниченными возможностями. В ходе инструктажа были затронуты следующие ключевые моменты:
Правила посадки и высадки: Водителям напомнили о необходимости предоставления достаточного времени для безопасной посадки и высадки, а также о важности аккуратного обращения с инвалидными колясками и другими вспомогательными средствами. Особое внимание было уделено использованию пандусов и подъемных платформ, если они предусмотрены конструкцией автобуса.
Коммуникация и вежливость: Подчеркнута важность доброжелательного и уважительного отношения к маломобильным пассажирам. Водителям рекомендовано предлагать помощь, спрашивать, какая именно поддержка требуется, и быть терпеливыми.
Обеспечение безопасности: Обсуждались вопросы правильного закрепления инвалидных колясок в салоне автобуса для предотвращения их смещения во время движения. Также были затронуты правила поведения в экстренных ситуациях.
Знание особенностей: Водителям напомнили о необходимости быть внимательными к различным потребностям маломобильных граждан, будь то пожилые люди, люди с детскими колясками, пассажиры с временными травмами или люди с нарушениями зрения. На этой группе пассажиров остановились подробнее. Если водитель увидел на остановочном пункте человека с белой тростью, он обязан выйти и также помочь человеку разместиться в салоне автобуса.
Люди с особенностями зрения всегда должны располагаться на передних сидениях. Им ВСЕГДА нужно уступать место и дать дорогу при посадке и высадке из транспорта.
Такие регулярные инструктажи являются неотъемлемой частью работы Департамента транспорта Администрации г.о. Самара и ООО "СамараАвтоГаз" по повышению качества обслуживания и созданию инклюзивной среды для всех пассажиров. 

 

Фото:   Департамент транспорта города Самары

Теги: Самара

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