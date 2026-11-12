«Почта России» запускает дистанционную продажу вин

Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект об онлайн-продаже российского вина через «Почту России». Эксперимент будет проводиться в Москве и Подмосковье. Против него голосовали КПРФ и «Справедливая Россия», пишет РБК.

Госдума 11 ноября приняла в первом чтении законопроект Минфина, который предусматривает эксперимент по онлайн-торговле российским вином через сайт «Почты России». По результатам первого слушания за принятие законопроекта выступили 323 депутата, а против — 71 парламентарий.

Пилотный проект подразумевает, что россияне смогут заказывать вино через специализированный сайт «Почты России» и получать его в отделениях службы. Подтверждение возраста потребуется во время оформления и при получении заказа, а подтвердить возраст можно будет через сервис «Госуслуги», объяснял во время пленарного заседания глава Минцифры Максут Шадаев.

Срок между моментом оформления заказа и его получением не должен быть меньше 24 часов, следует из текста законопроекта. Этот обязательный временной отрезок исключает спонтанность покупки алкоголя, объяснял депутатам во время заседания председатель нижней палаты Вячеслав Володин. Пилотными регионами для проведения эксперимента выбраны Москва и Московская область.

Законопроект должен обеспечить каналами сбыта небольшие российские винодельни, объяснял на пленарном заседании председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин. По его словам, на полках российских магазинов размещаются только крупные производители, а маленькие игроки «в силу логистики» не могут «пробиться в сети». Сейчас, по словам депутата, в России насчитывается около 200 малых виноделен.

При этом текст законопроекта предусматривает, что в эксперимент по дистанционной торговле могут попасть не только вина из винограда, выращенного в России, но и те, которые произведены из винограда, выращенного на территориях государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). К ним, помимо России, относятся Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Правительство также сможет принять решение об увеличении пилотных регионов, следует из текста законопроекта. Но во время обсуждения инициативы с министрами Володин подчеркнул, что для Госдумы «крайне важно», чтобы эксперимент не расширялся на маркетплейсы. Свою позицию спикер нижней палаты объяснял тем, что «Почта России» — это государственная компания, «значит, будет контроль», но предоставлять право продажи алкоголя маркетплейсам в Госдуме не намерены.

«Почта России» готова к эксперименту о розничной продаже российского вина, заявил на заседании в Госдуме 11 ноября гендиректор компании Михаил Волков. По его словам, компания уже провела работу с Росалкогольтабакконтролем с точки зрения интеграции систем прослеживаемости. «Подготовлены все необходимые мощности для хранения, доставки. У нас есть собственные курьерские службы», — добавил Волков.

На вопрос Володина о том, планируется ли расширять эксперимент на маркетплейсы, глава Минсельхоза Оксана Лут ответила, что позиция ведомства — «остаться с «Почтой России».

Определять перечень виноделен, участвующих в эксперименте, будет Минсельхоз. Лут отметила, что правила включения в него производителей будут обсуждать с властями винодельческих регионов.

Депутаты также приняли в первом чтении законопроект-спутник с поправками в закон о госрегулировании производства и оборота этилового спирта, которые допускают проведение эксперимента по продаже алкоголя онлайн.