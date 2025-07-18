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Юлия Ашуркова: один пассажир обходится ТТУ в 300 рублей

18 июля 2025 18:59
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Юлия Ашуркова: один пассажир обходится ТТУ в 300 рублей

В Самаре на совещании областного правительства подняли вопрос трамвайных и троллейбусных перевозок. Во время обсуждения там прозвучала и себестоимость проезда. Один пассажир обходится ТТУ в 300 рублей. Такую цифру назвала руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли Юлия Ашуркова. Корреспондент «КП-Самара» спросила у эксперта, почему себестоимость проезда такая высокая и как ее сократить.

По словам Юлии Ашурковой, ситуация с автобусными перевозками более-менее ровная, а вот что касается трамваев и троллейбусов, то там сильное недофинансирование.

- Стоимость экономически обоснованного проезда в трамвае составляет 300 рублей. Мы компенсируем около 70 рублей. Но это системная проблема. Понятно, что она требует колоссальных финансовых затрат, поэтому мы систематически, за счет муниципального бюджета, выделяем ТТУ субсидии, - сказала Юлия Ашуркова.


300 рублей. Эта цифра вызвала немалое удивление у пассажиров, ведь реальная стоимость проезда - 37 рублей по безналичному расчету и 40 рублей наличными. Почему же реальная стоимость перевозки пассажира в разы больше? Есть три причины, считает руководитель Центра общественного взаимодействия Андрей Ишмуратов.

- Себестоимость - это сумма затрат, поделенная на количество перевезенных пассажиров. Чем больше пассажиров перевозят, тем ниже себестоимость. Проблема кроется в нескольких вещах: строительство метро, дублирование другими маршрутами и простой транспорта в пробках, - считает Андрей Ишмуратов.

По словам эксперта, из-за строительства метро выпал важный участок для трамвайно-троллейбусного управления. Именно в этом районе всегда наблюдался большой пассажиропоток, сейчас он уменьшился.

Второй важный момент – дублирование маршрутов другими транспортными средствами, такими как автобусы и маршрутки. На тех участках, где людей возит троллейбус или трамвай, работают еще и автобусы.

- ТТУ из-за этого теряют пассажиров, а издержки остаются. В этом плане логичнее было бы перевезти автобусы и маршруты в те места, где троллейбусы и трамваи не могут курсировать.

Третья и не менее важная причина - простой транспорта во время городских пробок.

- Это, конечно, невероятная проблема в Самаре. Транспорт простаивает и в этот момент не везет пассажиров. Чем больше транспорт простаивает, тем больше издержек у ТТУ. Это неграмотная политика организации дорожного движения на дорогах в городе.

 

Теги: В центре внимания Прямая речь/Интервью

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