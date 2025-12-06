«Футбол в школе»: в крытом футбольном манеже «Самара Арена» проходят детские футбольные фестивали

В Самаре в крытом футбольном манеже «Самара Арена» 5 и 6 декабря проходят детские футбольные фестивали в рамках проекта Российского футбольного союза «Футбол в школе». (0+)

️ 24 команды дошкольников принимают участие в фестивале «Звездочки футбола».

60 школьных команд станут участниками фестиваля «Урок футбола». Первый такой «Урок» состоялся в Самаре в ноябре в рамках международного форума «Россия - спортивная держава».

️Юные любители футбола проводят разминку с амбассадорами проекта - бронзовым призером чемпионата Европы по футболу-2008 Динияром Билялетдиновым, чемпионом мира по пляжному футболу Борисом Никоноровым и футбольным блогером АртПо (Артемом Польшаковым), участвуют в мастер-классах, тренировках и играх.

- Наша главная задача не воспитать профессоналов, а охватить всех, девчонок и мальчишек, и привить им интерес здоровому образу жизни, к урокам физкультуры и к футболу. А в дальнейшем каждый из них будет выбирать свой путь. Но уже обладая знанием о том, что такое футбол, ребенок, возможно, пойдет заниматься именно в футбольную секцию, - поделился региональный методист проекта РФС «Футбол в школе» Никита Головин.

Проект «Футбол в школе» реализуется в 131 школе и 11 детских садах Самарской области.

Фото: минспорта СО