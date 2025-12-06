Прямая линия губернатора стала площадкой для диалога о будущем семей: оценка Союза женщин Самарской области

Председатель Союза женщин Самарской области Наталья Идиятуллина высоко оценила прошедшую прямую линию с губернатором региона Вячеславом Федорищевым, пишет Сова.

По ее мнению, такой формат является ключевой площадкой для открытого диалога между властью и населением.



- Такой формат выступает той площадкой, где ведется открытый диалог между властью и населением, учитывается мнение граждан и принимаются управленческие решения, - отметила Идиятуллина.



Она обратила внимание на рекордную активность жителей — на эфир поступило более 4,5 тысячи обращений, охвативших важнейшие сферы жизни: от бюджета и социальной политики до медицины, образования и поддержки участников СВО и их семей.



Особое внимание председатель Союза женщин уделила вопросам многодетных семей, которые также прозвучали в ходе прямого эфира. По ее словам, позиция губернатора в решении этих проблем является принципиально правильной и свидетельствует о готовности власти активно работать над повышением качества жизни таких семей.



- Это говорит о том, что власть готова активно работать над улучшением качества жизни многодетных семей и продолжит внимательно следить за ситуацией в этой сфере и предпринимать конкретные действия, - подчеркнула Идиятуллина и выразила уверенность, что итоги прошедшей прямой линии лягут в основу новых эффективных инициатив, направленных на поддержку семей с детьми в Самарской области.



Напомним, что по решению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева с 2025 года в регионе стартовало Десятилетие многодетной семьи. Сейчас в Самарской области действует более 40 мер поддержки для семей с детьми, часть из которых инициированы главой региона.

Фото: Иван Макеев