Главные новости:
В Самарской области на трассе столкнулись КАМАЗ и пикап, погиб человек
В Самарской области перестанет работать еще один полигон отходов
Геннадий Котельников: "Люди решительно озвучивали свою проблематику, губернатор содержательно, без прикрас, давал конкретные ответы"
Вода, мусор и аварийное жилье: общественник оценил итоги прямой линии губернатора Самарской области
Прямая линия губернатора стала площадкой для диалога о будущем семей: оценка Союза женщин Самарской области
В России собрались упростить допуск газовщиков в дом
Врач предупредила о калорийности новогоднего алкоголя
Эксперт рассказал о нововведениях на рынке недвижимости с Нового года
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Эксперт рассказал о нововведениях на рынке недвижимости с Нового года

В течение всего 2025 года наблюдалось сохранение высокой доли семейной ипотеки в диапазоне от 87 до 91%, что говорит об особой актуальности программы для заемщиков на рынке недвижимости Москвы. Об этом «Известиям» 6 декабря рассказал руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин.

«В ноябре на фоне новостей об изменении условий «Семейной ипотеки» доля сделок по этой программе составила 91% из общего числа ипотечных продаж, что является максимальным значением этого года», — уточнил он.

Согласно решению Минфина от 15 октября 2025, с 1 февраля 2026 года вступают в силу новые ограничения в условиях программы «Семейная ипотека». С этого момента супруги обязаны вместе участвовать в сделке и быть созаемщиками в кредитном договоре, таким образом, одна семья сможет оформить только одну льготную ипотеку.

Если у покупателя уже есть семейная ипотека, оформленная только на одного супруга (второй супруг в сделке не участвовал), остается возможность оформить еще одну льготную ипотеку на второго супруга до 31 января 2026 года.

Параллельно с изменениями от 1 февраля 2026 года в Госдуме сейчас активно обсуждается новый законопроект, предлагающий установку ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей у заемщика. Семьи с единственным ребенком смогут получить кредит по повышенной ставке на уровне 10–12% годовых, с двумя детьми — по текущей ставке 6%. И только после рождения третьего ребенка в семье ипотеку можно будет получить по сниженной ставке — под 4%.

«При сумме 12 млн на 30 лет и ставке 12% ежемесячный платеж увеличится на 72% и составит 123,5 тыс. рублей, что сделает данную программу менее доступной для населения по сравнению с текущими условиями, так как по данным последней переписи населения, более 55% семей в России имеют одного ребенка», — отметил Овечкин.

На данный момент не обсуждается изменение максимальной суммы кредита по семейной ипотеке, поэтому в этой части ограничения вероятно останутся прежними: 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской области, 6 млн рублей — для остальных регионов.

Ажиотаж на рынке может начаться сразу после официального объявления о принятии Госдумой новых условий по семейной ипотеке в части повышения ставки для семей с одним ребенком до 10–12%. Поэтому тем, кто сейчас подпадает под текущие условия программы «Семейная ипотека», можно рекомендовать не откладывать покупку на 2026 год, когда будут кардинально пересмотрены условия получения льготного кредита.

Вода, мусор и аварийное жилье: общественник оценил итоги прямой линии губернатора Самарской области
6 декабря 2025  13:15
Вода, мусор и аварийное жилье: общественник оценил итоги прямой линии губернатора Самарской области
По словам главы региона, система самарского метро не завершена и на 60 %. Для полноценной загрузки подземку нужно продлевать до точек, которые обеспечат наибольший прирост трафика.
5 декабря 2025  19:19
В Самаре планируется построить еще пять станций метро, не считая "Театральной"
Поводом стало обращение местной жительницы, обозначившей комплекс вопросов, ключевым из которых является критическое состояние систем водоснабжения. 
5 декабря 2025  17:59
Самарский губернатор взял на контроль водоснабжение в селе Сосновый Солонец
Также в этом году откроется единый диспетчерский пункт, который позволит распределять экстренные вызовы, в первую очередь оказание помощи больным с инфарктами и инсультами, а также пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.
5 декабря 2025  16:10
Прямая линия с губернатором: 22 новых автомобиля скорой медицинской помощи поступят в Самарскую область в первом полугодии 2026 года
Карта «Zа Победу» – это социальная транспортная карта Самарской области, которая предоставляет право бесплатного и безлимитного проезда членам семей участников специальной военной операции.
5 декабря 2025  15:53
Самарский губернатор: весь общественный транспорт обязан принимать карту «Za Победу»
