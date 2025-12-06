Эксперт рассказал о нововведениях на рынке недвижимости с Нового года

В течение всего 2025 года наблюдалось сохранение высокой доли семейной ипотеки в диапазоне от 87 до 91%, что говорит об особой актуальности программы для заемщиков на рынке недвижимости Москвы. Об этом «Известиям» 6 декабря рассказал руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин.

«В ноябре на фоне новостей об изменении условий «Семейной ипотеки» доля сделок по этой программе составила 91% из общего числа ипотечных продаж, что является максимальным значением этого года», — уточнил он.

Согласно решению Минфина от 15 октября 2025, с 1 февраля 2026 года вступают в силу новые ограничения в условиях программы «Семейная ипотека». С этого момента супруги обязаны вместе участвовать в сделке и быть созаемщиками в кредитном договоре, таким образом, одна семья сможет оформить только одну льготную ипотеку.

Если у покупателя уже есть семейная ипотека, оформленная только на одного супруга (второй супруг в сделке не участвовал), остается возможность оформить еще одну льготную ипотеку на второго супруга до 31 января 2026 года.

Параллельно с изменениями от 1 февраля 2026 года в Госдуме сейчас активно обсуждается новый законопроект, предлагающий установку ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей у заемщика. Семьи с единственным ребенком смогут получить кредит по повышенной ставке на уровне 10–12% годовых, с двумя детьми — по текущей ставке 6%. И только после рождения третьего ребенка в семье ипотеку можно будет получить по сниженной ставке — под 4%.

«При сумме 12 млн на 30 лет и ставке 12% ежемесячный платеж увеличится на 72% и составит 123,5 тыс. рублей, что сделает данную программу менее доступной для населения по сравнению с текущими условиями, так как по данным последней переписи населения, более 55% семей в России имеют одного ребенка», — отметил Овечкин.

На данный момент не обсуждается изменение максимальной суммы кредита по семейной ипотеке, поэтому в этой части ограничения вероятно останутся прежними: 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской области, 6 млн рублей — для остальных регионов.

Ажиотаж на рынке может начаться сразу после официального объявления о принятии Госдумой новых условий по семейной ипотеке в части повышения ставки для семей с одним ребенком до 10–12%. Поэтому тем, кто сейчас подпадает под текущие условия программы «Семейная ипотека», можно рекомендовать не откладывать покупку на 2026 год, когда будут кардинально пересмотрены условия получения льготного кредита.