Закон Криминал Происшествия Советы юриста

19-летний иногородний житель Самары хранил у себя 100 г героина

19-летний иногородний житель Самары хранил у себя 100 г героина

Сотрудникам Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области поступила информация о том, что 19-летний иногородний житель причастен к сбыту запрещенных веществ.
В ходе проверки полученной информации, оперативники задержали его возле одного из многоквартирных домов в Кировском районе Самары, где он временно проживал и при личном обыске изъяли у злоумышленника сверток с порошкообразным веществом.
Проведя осмотр арендуемой квартиры полицейские задержали его приятеля, находящегося в помещении, и в присутствии понятых, изъяли подобный сверток. Экспертом-криминалистом изъяты и направлены на исследование смывы потожирового вещества задержанных. По изъятому следователем назначена химическая экспертиза.
Ранее не судимых граждан соседнего государства доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Согласно результатам экспертизы ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области, в изъятых свертках находились наркотическое средство — героин, общей массой более 140 граммов, что законодатель относит к крупному размеру.

В ходе допроса один из злоумышленников пояснил сотрудникам полиции, что криминальную подработку нашел в сети Интернет и, выполняя поручения анонимного работодателя, приобрел наркотик с целью дальнейшей реализации путем тайников-закладок на территории города. Второй задержанный не признал вину в совершении противоправного деяния. 
Полицейские продолжают мероприятия по выявлению фактов противоправной деятельности злоумышленников, а также канала поступления наркотиков на территорию области и лиц, причастных к сбыту запрещенных веществ.

Теги: Стоп Наркотик

