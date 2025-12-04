Сотрудниками Сызранского ЛО МВД России на транспорте пресечен факт незаконного сбыта крупной партии наркотических средств

В рамках оперативно-профилактической операции «Чистое поколение – 2025» сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте выявили 40-летнего жителя г. Иваново и 48-летнего жителя г. Сызрани, которые занимались незаконным оборотом наркотических средств.

Первый подозреваемый исполнял роль курьера, а второй сбывал, распределяя запрещенные вещества по тайникам-закладкам на территории города.

Сотрудники транспортной полиции установили, что курьер, выполнив свою роль, попытался покинуть город на железнодорожном транспорте, однако был задержан на вокзале ст. Сызрань-1. При личном досмотре в его сумке были обнаружены мобильный телефон, электронные весы и синяя изолента, используемая для расфасовки наркотиков.

В ходе обыска у местного жителя полицейские обнаружили и изъяли наркотические средства, которые он хранил с целью последующего незаконного сбыта по указанию жителя г. Иваново. В ходе обыска квартиры также обнаружено и изъято несколько свертков, в которых находились расфасованные пакетики с запрещенными веществами. По результатам проведенного исследования было установлено, что изъятые наркотические средства являются «метадоном» массой 103,31 грамма и «героином» массой 215,24 грамма.

Следственным отделением Сызранского ЛО МВД России на транспорте в отношении двух граждан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, – лишение свободы на срок до 20 лет.