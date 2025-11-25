В Самаре молодой наркозакладчик попался в первый же день

166

27-летний житель Самары вступил в диалог в мессенджере с неустановленным мужчиной, который предложил «непыльную работу». От мужчины требовалось делать "закладки" наркотиков. Самарец прибыл на участок лесополосы, где обнаружил пакет со свертками, которые он должен был разложить по тайникам в одном из районов города, но благодаря неравнодушным местным жителям, сообщившим в полицию, был задержан. В настоящее время наркотики изъяты оперативниками. Подозреваемый пояснил полицейским, что нигде не работает и очень нуждается в деньгах, поэтому решился на "легкие" деньги.

ГУ МВД России по Самарской области напоминает: если "закладчик" попался с партией запрещенных веществ в значительном размере, то ему грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

Помните: если во дворе появились подозрительные люди, которые прячут свертки - не пытайтесь их самостоятельно задержать и не прикасайтесь к сверткам. Запомните приметы злоумышленников, марку и номер автомобиля, на котором они передвигались и незамедлительно сообщите о произошедшем в полицию по номеру 112. Оставаться безучастным нельзя! Только общими усилиями мы сможем победить такое страшное зло как наркотики.