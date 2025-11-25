В Самаре молодой наркозакладчик попался в первый же день

Я нашел ошибку
Главные новости:
Региональный координатор партпроекта Александр Живайкин получил благодарность из рук секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Владимира Якушева за активную работу и значительный вклад в развитие массового спорта.
Работа самарской команды партпроекта «Выбор сильных» признана на федеральном уровне
Знаковым событием стало обновление 18-километровой трассы «Осинки – Хворостянка» – Чагра – Марьевка в Хворостянском и Пестравском районах. Она ведёт к селу Марьевка – родине гвардии старшего лейтенанта Ивана Пенькова.
Завершили ремонт региональных дорог к малой родине Героев Советского Союза
Сейчас в школе постоянно занимаются 165 детей, только в первые классы в этом году поступили 38 ребят. В рамках национального проекта «Культура» для них было закуплено современное оборудование и музыкальные инструменты.
Госпрограмма в действии: в губернии после масштабной реконструкции открылась детская школа искусств
Вячеслав Федорищев акцентировал внимание на совместной работе по укреплению экономики Самарской области, мобилизации доходов регионального бюджета и поблагодарил сотрудников налоговой службы за плодотворное межведомственное взаимодействие, эффективность к
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании коллегии УФНС СО
Губернатор поздравил студентов с заслуженными победами в своих номинациях и провел с ними содержательную беседу. Студенты рассказали о себе, своих проектах, планах.
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с победителями конкурса «Студент года» в Самарской области
Для вас выступят опытные врачи-эксперты: гинекологи, эндокринологи, косметологи и нутрициологи, и даже сомнологи. Они поделятся практическими советами, которые можно применять в жизни уже сейчас.
В Самаре пройдет большой форум «Эволюция здоровья», созданный специально для женщин
В программе: спортивное программирование, Counter-Strike 2 5х5, Dota 2 5х5, Standoff 2 2х2 и MLBB 5х5 (онлайн-отбор), гонки дронов, лазертаг, Just Dance, FC26, Tekken 8 и многое другое.
Открыта регистрация на Кубок Губернатора Самарской области по компьютерному спорту среди студентов
Региональный форум «‎‎Мой бизнес 63» проводится областным минэкономразвития по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика» и становится ключевой площадкой для развития малого и среднего бизнеса региона.
«Мой бизнес 63»: открыта регистрация на ежегодный форум для предпринимателей региона
Юбилейный десятый форум «Тур Притяжение 2025» состоится в Самаре 4 декабря
В Самаре пройдет фестиваль «Слава Богу, что мы – казаки!»
29 и 30 ноября в Самаре пройдет WOOF FEST - фестиваль любви к животным
В Самаре молодой наркозакладчик попался в первый же день

25 ноября 2025 13:36
166
27-летний житель Самары вступил в диалог в мессенджере с неустановленным мужчиной, который предложил «непыльную работу». От мужчины требовалось делать "закладки" наркотиков. Самарец прибыл на участок лесополосы, где обнаружил пакет со свертками, которые он должен был разложить по тайникам в одном из районов города, но благодаря неравнодушным местным жителям, сообщившим в полицию, был задержан. В настоящее время наркотики изъяты оперативниками. Подозреваемый пояснил полицейским, что нигде не работает и очень нуждается в деньгах, поэтому решился на "легкие" деньги.

ГУ МВД России по Самарской области напоминает: если "закладчик" попался с партией запрещенных веществ в значительном размере, то ему грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

Помните: если во дворе появились подозрительные люди, которые прячут свертки - не пытайтесь их самостоятельно задержать и не прикасайтесь к сверткам. Запомните приметы злоумышленников, марку и номер автомобиля, на котором они передвигались и незамедлительно сообщите о произошедшем в полицию по номеру 112.  Оставаться безучастным нельзя! Только общими усилиями мы сможем победить такое страшное зло как наркотики.

Теги: Стоп Наркотик

