Главные новости:
В 2026 году на КбшЖД назначили 32 поезда дальнего следования на самых популярных направлениях
Ассоциация «Совет муниципальных образований Самарской области» стала победителем федерального конкурса
В Госдуме рассказали об индексации маткапитала с 2026 года
В «Роскачестве» рассказали об опасностях некачественных искусственных елей
Телебашня в Самаре включит подсветку в День Конституции.
В Самаре в День Героев Отечества открылся кадетский класс Росгвардии
Житель Самарской области, воспользовавшись технической возможностью, взломал чужую страницу в социальной сети.
Креативный бизнес Самарской области получит гранты на развитие
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Московский историк архитектуры расскажет в Самаре о возрождении руин
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

У пассажира в Стройкерамике при проверке документов нашли крупную партию наркотиков

163
У пассажира в Стройкерамике при проверке документов нашли крупную партию наркотиков

В сентябре текущего года сотрудники Госавтоинспекции Отдела МВД России по Волжскому району во время несения службы в п.г.т. Стройкерамика, для проверки документов остановили автомобиль Hyundai Solaris.

Во время административной процедуры внимание полицейских привлек пассажир, не пристегнутый ремнем безопасности. Для составления протокола об административном правонарушении госавтоинспекторы попросили мужчину выйти из автомобиля и предъявить документы, удостоверяющие личность. Он заметно занервничал и на вопрос полицейских о наличии при себе запрещенных веществ ответил утвердительно.

Водителя и пассажира за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения должностные лица Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности в соответствии с законодательством.

В присутствии понятых в одежде задержанного полицейские обнаружили и изъяли 6 свертков с порошкообразным веществом.

Мужчина пояснил прибывшим на место задержания сотрудникам ОМВД России по Волжскому району, что в свертках находятся наркотические средства, которые он забрал из тайника и хотел реализовать на территории района через закладки.

Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. При обследовании его квартиры полицейскими обнаружены и изъяты еще тридцать три свертка.

В экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Самарской области экспертизой установлено, что все изъятое у местного жителя – смесь, общей массой свыше 47,8 граммов, которая содержит в своем составе производное наркотического средства.

В ходе предварительного расследования следователями полиции назначен ряд сложных комплексных экспертиз, установлены и допрошены свидетели, собран характеризующий материал, выделены в отдельное производство материалы проверки в отношении лиц, организовавших деятельность подозреваемого и сбывавших ему запрещённые вещества.

В настоящее время фигуранту, которому судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, вручена копия обвинительного заключения. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

