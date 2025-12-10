Я нашел ошибку
В 2026 году на КбшЖД назначили 32 поезда дальнего следования на самых популярных направлениях
Ассоциация «Совет муниципальных образований Самарской области» стала победителем федерального конкурса
В Госдуме рассказали об индексации маткапитала с 2026 года
В «Роскачестве» рассказали об опасностях некачественных искусственных елей
Телебашня в Самаре включит подсветку в День Конституции.
В Самаре в День Героев Отечества открылся кадетский класс Росгвардии
Житель Самарской области, воспользовавшись технической возможностью, взломал чужую страницу в социальной сети.
Креативный бизнес Самарской области получит гранты на развитие
Самарцы рассказали о своих профессиональных целях на 2026 год

В открытом опросе SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из города.

Наиболее распространенной профессиональной целью на 2026 год является повышение дохода — такими планами поделились 14% трудоустроенных самарцев. 10% респондентов будут стремиться к карьерному росту. Еще 9% хотят пройти обучение. 6% будут прилагать усилия, чтобы заработать репутацию эксперта. 5% рассчитывают открыть свой бизнес. 3% — успешно завершить проект. Еще 1% планирует освоить новые обязанности. Среди других менее распространенных целей — прохождение проверок без нареканий и штрафов, автоматизация бизнес-процессов, освоение роли наставника, внедрение нового ПО, переход на гибридный график работы и проч. Об отсутствии профессиональных целей на предстоящий год заявили 22% опрошенных.

Женщины существенно чаще мужчин планируют прохождение обучения (12 и 6% соответственно). Для мужчин более значим профессиональный рост (10% против 3%).
 

Время проведения: 1—8 декабря 2025 года

