Самарцы рассказали о своих профессиональных целях на 2026 год

В открытом опросе SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из города.

Наиболее распространенной профессиональной целью на 2026 год является повышение дохода — такими планами поделились 14% трудоустроенных самарцев. 10% респондентов будут стремиться к карьерному росту. Еще 9% хотят пройти обучение. 6% будут прилагать усилия, чтобы заработать репутацию эксперта. 5% рассчитывают открыть свой бизнес. 3% — успешно завершить проект. Еще 1% планирует освоить новые обязанности. Среди других менее распространенных целей — прохождение проверок без нареканий и штрафов, автоматизация бизнес-процессов, освоение роли наставника, внедрение нового ПО, переход на гибридный график работы и проч. Об отсутствии профессиональных целей на предстоящий год заявили 22% опрошенных.



Женщины существенно чаще мужчин планируют прохождение обучения (12 и 6% соответственно). Для мужчин более значим профессиональный рост (10% против 3%).



Время проведения: 1—8 декабря 2025 года