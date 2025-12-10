Я нашел ошибку
Главные новости:
В 2026 году на КбшЖД назначили 32 поезда дальнего следования на самых популярных направлениях
Ассоциация «Совет муниципальных образований Самарской области» стала победителем федерального конкурса
В Госдуме рассказали об индексации маткапитала с 2026 года
В «Роскачестве» рассказали об опасностях некачественных искусственных елей
Телебашня в Самаре включит подсветку в День Конституции.
В Самаре в День Героев Отечества открылся кадетский класс Росгвардии
Житель Самарской области, воспользовавшись технической возможностью, взломал чужую страницу в социальной сети.
Креативный бизнес Самарской области получит гранты на развитие
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.81
-0.46
EUR 89.43
-0.28
Перед Новым годом супермаркеты начнинают снижать цены на мандарины и шампанское

136
Такая стратегия приносит ритейлерам доход, так как акции на праздничные товары «приманивают» покупателей, объяснила URA.RU кандидат социологических наук, доцент кафедры «Менеджмент и маркетинг» Пермского Политеха Ольга Андреева.

«Предновогоднее снижение цен на такие популярные товары, как мандарины и шампанское, — это продуманная маркетинговая стратегия, которая в итоге приносит магазинам больший доход. Эти товары являются своеобразными „приманками“, привлекающими основную массу покупателей. Оказавшись в супермаркете ради выгодной покупки, клиент редко ограничивается только ей — он пополняет свою корзину другими продуктами с гораздо более высокой наценкой: деликатесами, сладостями, напитками и украшениями. Таким образом, убыток или минимальная прибыль на одном акционном товаре с избытком компенсируется общим увеличением суммы среднего чека», — отметила Ольга Андреева.

Маркетолог добавила, что снижение цен на новогодние товары помогает разгрузить склады и сэкономить на хранении. Еще один важный момент — создание положительного имиджа. По словам ученой, у покупателей в период новогодних распродаж формируется представление о супермаркете как о бюджетной точке продаж. Поэтому многие клиенты возвращаются туда уже после праздников. «Временное снижение цен — это инвестиция в поток клиентов и их лояльность, которая обеспечивает ритейлеру существенный рост общей прибыли в самый активный торговый период года», — добавила Ольга Андреева.

В центре внимания
Креативный бизнес Самарской области получит гранты на развитие
10 декабря 2025  10:39
135
Самарская область стала победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025
9 декабря 2025  13:58
Самарская область стала победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025
481
В декабре жители Самары получили две квитанции за воду: объясняем почему
9 декабря 2025  13:54
В декабре жители Самары получили две квитанции за воду: объясняем почему
484
Только 11% самарцев планируют продлевать новогодние каникулы отпусками и отгулами
9 декабря 2025  10:25
Только 11% самарцев планируют продлевать новогодние каникулы отпусками и отгулами
274
По окончании заседания глава региона Вячеслав Федорищев отметил, что в Самарской области действует 12 национальных проектов. На их реализацию в 2025 году предусмотрено 29,8 млрд рублей.
8 декабря 2025  22:35
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и нацпроектам
1005
