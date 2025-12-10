Я нашел ошибку
В 2026 году на КбшЖД назначили 32 поезда дальнего следования на самых популярных направлениях
Ассоциация «Совет муниципальных образований Самарской области» стала победителем федерального конкурса
В Госдуме рассказали об индексации маткапитала с 2026 года
В «Роскачестве» рассказали об опасностях некачественных искусственных елей
Телебашня в Самаре включит подсветку в День Конституции.
В Самаре в День Героев Отечества открылся кадетский класс Росгвардии
Житель Самарской области, воспользовавшись технической возможностью, взломал чужую страницу в социальной сети.
Креативный бизнес Самарской области получит гранты на развитие
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Московский историк архитектуры расскажет в Самаре о возрождении руин
10 декабря в Самарской области празднуется День выпуска первого самолета Ил-2 в городе Куйбышеве в 1941 году.

В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне самарский Росреестр продолжает вести страницы Календаря Победы. 10 декабря в Самарской области празднуется День выпуска первого самолета Ил-2 в городе Куйбышеве в 1941 году.

      Осенью 1941 года в Куйбышев вместе с другими промышленными предприятиями были в срочном порядке эвакуированы из Москвы Государственный авиационный завод №1 им. И.В.Сталина и моторный завод №24 им. М.В.Фрунзе, а из Воронежа – авиационный завод №18 им. К.Е.Ворошилова (сейчас ОАО «Авиакор»), где уже около года штурмовик Ил-2 был запущен в серийное производство. Десятки эшелонов перевозили в областной центр тонны оборудования, которое будет установлено прямо в полях – корпуса достраивались потом, уже вокруг работающих станков.

      Меньше чем через месяц, 10 декабря 1941 года, первый штурмовик Ил-2, построенный в Куйбышеве, совершил испытательный полет. А 29 декабря завод отправил 29 штурмовиков на фронт под Москву. Советские конструкторы называли самолет Ил-2 - «летающим танком», а фашисты называли его «чумой».

      Также Ил-2 выпускали на Государственном авиационном заводе №1 (сейчас АО «РКЦ «Прогресс»»). За годы Великой Отечественной войны завод изготовил более 11 тысяч штурмовиков Ил-2. 

      К февралю 1942 года сотрудники авиазавода начали выпускать по 20 самолетов в сутки. Осенью 1942 года куйбышевские заводы наладили производство Ил-2 с задней кабиной стрелка вместо прежних одноместных.

      Всего за годы войны было выпущено более 36 тысяч штурмовиков Ил-2 и около пяти тысяч Ил-10. 80% штурмовиков были выпущены именно куйбышевскими авиационными заводами.

Материал подготовлен пресс-службой Управления Росреестра по Самарской области

Креативный бизнес Самарской области получит гранты на развитие
10 декабря 2025  10:39
Самарская область стала победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025
9 декабря 2025  13:58
В декабре жители Самары получили две квитанции за воду: объясняем почему
9 декабря 2025  13:54
Только 11% самарцев планируют продлевать новогодние каникулы отпусками и отгулами
9 декабря 2025  10:25
По окончании заседания глава региона Вячеслав Федорищев отметил, что в Самарской области действует 12 национальных проектов. На их реализацию в 2025 году предусмотрено 29,8 млрд рублей.
8 декабря 2025  22:35
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и нацпроектам
