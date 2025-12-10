В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне самарский Росреестр продолжает вести страницы Календаря Победы. 10 декабря в Самарской области празднуется День выпуска первого самолета Ил-2 в городе Куйбышеве в 1941 году.

Осенью 1941 года в Куйбышев вместе с другими промышленными предприятиями были в срочном порядке эвакуированы из Москвы Государственный авиационный завод №1 им. И.В.Сталина и моторный завод №24 им. М.В.Фрунзе, а из Воронежа – авиационный завод №18 им. К.Е.Ворошилова (сейчас ОАО «Авиакор»), где уже около года штурмовик Ил-2 был запущен в серийное производство. Десятки эшелонов перевозили в областной центр тонны оборудования, которое будет установлено прямо в полях – корпуса достраивались потом, уже вокруг работающих станков.

Меньше чем через месяц, 10 декабря 1941 года, первый штурмовик Ил-2, построенный в Куйбышеве, совершил испытательный полет. А 29 декабря завод отправил 29 штурмовиков на фронт под Москву. Советские конструкторы называли самолет Ил-2 - «летающим танком», а фашисты называли его «чумой».

Также Ил-2 выпускали на Государственном авиационном заводе №1 (сейчас АО «РКЦ «Прогресс»»). За годы Великой Отечественной войны завод изготовил более 11 тысяч штурмовиков Ил-2.

К февралю 1942 года сотрудники авиазавода начали выпускать по 20 самолетов в сутки. Осенью 1942 года куйбышевские заводы наладили производство Ил-2 с задней кабиной стрелка вместо прежних одноместных.

Всего за годы войны было выпущено более 36 тысяч штурмовиков Ил-2 и около пяти тысяч Ил-10. 80% штурмовиков были выпущены именно куйбышевскими авиационными заводами.

Материал подготовлен пресс-службой Управления Росреестра по Самарской области