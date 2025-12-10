Крупнейшие в России продуктовые ритейлеры начали снижать количество новых магазинов

Так, в январе—сентябре 2025 года сети открыли около 5,3 тыс. торговых объектов — это на 30% меньше год к году. Розничные компании вынуждены заняться оптимизацией из-за снижения покупательской активности. В такой ситуации активно развивать новые магазины становится убыточно.

В условиях высокого давления на маржинальность бизнеса продуктовые сети в 2025 году активно работают над повышением эффективности, в том числе сокращая число торговых объектов и средней площади новых магазинов, говорится в имеющемся у “Ъ” исследовании Infoline.

В январе—сентябре крупнейшие в России торговые сети в целом открыли около 5,3 тыс. торговых объектов, что на 30% меньше год к году.

Общий объем прироста площадей у сетей, входящих в топ-200, за этот период сократился почти на 10% год к году. Это рекордный показатель за последние несколько лет, отмечают аналитики.

Замедление прироста торговых площадей обусловлено общими экономическими вызовами — высокими процентными ставками, ростом стоимости строительства и оснащения магазинов, дефицитом квалифицированных кадров, а также изменением модели потребления, считает председатель президиума Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. Из-за того, что потребители стали заметно экономить, у большинства продуктов ритейлеров прослеживается очень слабая динамика трафика, подчеркивает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Это увеличивает сроки окупаемости новых торговых объектов, поясняет он.

В этой связи крупнейшие игроки начинают развивать более компактные магазины.