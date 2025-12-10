Я нашел ошибку
Главные новости:
В 2026 году на КбшЖД назначили 32 поезда дальнего следования на самых популярных направлениях
Ассоциация «Совет муниципальных образований Самарской области» стала победителем федерального конкурса
В Госдуме рассказали об индексации маткапитала с 2026 года
В «Роскачестве» рассказали об опасностях некачественных искусственных елей
Телебашня в Самаре включит подсветку в День Конституции.
В Самаре в День Героев Отечества открылся кадетский класс Росгвардии
Житель Самарской области, воспользовавшись технической возможностью, взломал чужую страницу в социальной сети.
Креативный бизнес Самарской области получит гранты на развитие
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Московский историк архитектуры расскажет в Самаре о возрождении руин
Участниками пилотной программы «Платформа роста» стали 30 предпринимателей Самарской области

Участниками пилотной программы «Платформа роста», которую реализует компания Wildberries и Russ и Агентство стратегических инициатив, стали 30 предпринимателей Самарской области. Комплексная поддержка позволяет участникам наращивать продажи на маркетплейсе. Так, за период с июня по октябрь 2025 года производители региона продали более 600 тысяч единиц товаров на сумму свыше 347 млн рублей.

«Самарская область стала десятым регионом, который присоединился к проекту «Платформа роста». Благодарю за поддержку губернатора области Вячеслава Андреевича Федорищева. Ваш регион славится не только парком Самарская Лука и нефтегазовыми месторождениями, но и современными народными промыслами», – поделилась Татьяна Ким на церемонии старта программы.

До 14 декабря предприниматели Самарской области могут подать заявку на отбор в программу поддержки бизнеса и стать участниками «Платформы роста». Подать заявку можно через цифровую платформу МСП.РФ или на сайте проекта rost.wb.ru.

«Сегодня в Самарской области работают почти 140 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Мы активно поддерживаем предпринимателей и помогаем им в продвижении продукции через участие в отраслевых выставках, ярмарках, через обучение работе на маркетплейсах и много другое. «Платформа роста» — еще один инструмент развития, позволяющий региональным компаниям расширять рынки сбыта, клиентскую базу, повышать конкурентоспособность своего дела», — отметил заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Среди компаний, продемонстрировавших впечатляющий рост, — бренд натуральной косметики BLAGOVKUS. В продуктовой линейке бренда — около 50 наименований косметических средств: кремы, скрабы, соли для ванн. Ежемесячно здесь реализуют около 8 тысяч единиц продукции. В работе компании задействовано 12 сотрудников, которые активно принимают участие в производстве и продаже продукции.

По результатам первого этапа «Платформы роста» оборот на маркетплейсе увеличился на 1400%, а количество проданных товаров – на 2400% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Участие в программе дало нам мощнейший старт. Мы начали усиливать свои позиции на маркетплейсе, выводить и продавать всё больше нашей продукции, выпустили новинки. Мы получили колоссальный опыт, прошли обучение и ежемесячно нас поддерживают кураторы, они ставят нам цели, которые мы благополучно достигаем», — поделилась создатель и технолог-разработчик бренда BLAGOVKUS Наталья Тюленева.

Компания активно пользуется мерами господдержки, доступными для предпринимателей региона. При содействии центра «Мой бизнес» продукция бренда участвует в региональных ярмарках и крупных российских и зарубежных выставках.

Программа «Платформа роста» помогает местным производителям в выходе на федеральный рынок через маркетплейс. Участники получают доступ к крупнейшему онлайн-рынку на льготных условиях, комплекс готовых инструментов для масштабирования бизнеса, обучение и экспертное сопровождение при разработке плана развития бизнеса.

Для участия в отборе заявок в программу «Платформа роста» предпринимателям необходимо соблюдать ряд требований: состоять в реестре субъектов МСП, иметь зарегистрированный товарный знак и работать под собственной торговой маркой, планировать продажу или уже продавать товары на Wildberries, производить товары в подключенном к программе поддержки «Платформа роста» регионе, продавать потребительские товары со сроком годности от 3 месяцев.

Развитию малого и среднего бизнеса в регионе способствует и запуск нового логистического комплекса Wildberries и Russ, который состоялся в мае текущего года в индустриальном парке «Новосемейкино». Это позволит сократить время доставки товаров до покупателей из региона, а также создать новые рабочие места. Сопровождением инвестпроектов в регионе занимается Агентство по привлечению инвестиций Самарской области.

Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.

