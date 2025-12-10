В «Роскачестве» рассказали об опасностях некачественных искусственных елей

При выборе качественной искусственной елки стоит учитывать сразу несколько критериев. В первую очередь нужно учитывать, что на этот вид продукции нет регулирующего техрегламента и ГОСТа, они не должны проходить обязательное подтверждение соответствия. Но всё же необходимо обращать внимание на информацию от производителя. Об этом «Известиям» 10 декабря рассказали в пресс-службе «Роскачества».

«Этикетка должна содержать информацию о производителе, дате и месте изготовления. Не рекомендуется приобретать изделия, произведенные более пяти лет назад, поскольку такая ель прослужит меньше», — уточнили в «Роскачестве».

Основную потенциальную опасность представляют материалы, используемые при производстве искусственных новогодних елок. Лучше выбирать искусственную ель с металлическим, а не пластиковым стволом — в этом случае дерево будет выделять меньше вредных веществ. На самом корпусе не должно быть трещин и повреждений. У качественного изделия иглы, как правило, прочно закреплены и не выпадают при проведении рукой по ветке против их роста.

Стоит воздержаться от покупки изделий, которые при визуальном осмотре и по запаху вызывают сомнения в их качестве. Речь идет, например, о самых доступных по цене моделях, изготовленных из тонкого поливинилхлорида (ПВХ) с резким, стойким химическим запахом. Такой запах — индикатор возможного выделения вредных соединений. Для придания гибкости дешевому ПВХ могут применяться нежелательные пластификаторы, которые в теплой квартире способны негативно влиять на самочувствие, вызывая раздражение слизистых оболочек, першение в горле, головную боль и аллергические реакции. Особенно чувствительны к таким воздействиям дети, пожилые люди и те, кто страдает заболеваниями дыхательных путей или аллергиями.

«Еще один критически важный аспект — пожарная безопасность. Рекомендуется приобретать елки, производители которых прошли добровольную пожарную сертификацию. Экономия производителя на этом этапе создает прямую угрозу: при случайном контакте с неисправной гирляндой или другим источником открытого огня есть риск воспламенения», — отметили в организации.